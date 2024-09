Gigantyczna wpadka Canal+ w trakcie Ligi Mistrzów. Stacja przeprasza kibiców

We wtorek (tj. 17 września) na dobre rozpoczął się sezon 2024/25 rozgrywek Ligi Mistrzów w nowym formacie. Najważniejsze klubowe granie ze stajni UEFA przyciąga co roku ogromne zainteresowanie kibiców, również tych z Polski. Niestety, na powitanie Canal+ „przygotował” dla odbiorców niemiłą niespodziankę.

Przeprosiny Canal+ dla kibiców za ogromną wpadkę!

O czym dokładnie mowa? Doszło do sporego nieporozumienia z umieszczeniem reklamy w czasie, w którym… niekoniecznie powinna się ona tam znaleźć. Piłkarze już wyszli na boisko, do pierwszego gwizdka sędziego był jeszcze moment, ale w trakcie prezentacji składów zaprezentowano część reklamową.

Na reakcje ze strony kibiców nie trzeba było długo czekać. W mediach społecznościowych zawrzało, pod wpisami Canal+ pojawiały się co rusz to nowe komentarze, mocno krytykujące sytuację. I trudno się dziwić, reklamy to co prawda istotny element, ale nie na tyle, żeby przerywać komfort oglądania meczowej transmisji.

Najwyraźniej w siedzibie Canal+ również to zrozumiano, umieszczając w środowe przedpołudnie oficjalne przeprosiny za wtorkową wpadkę.

„Drodzy Kibice, wczorajsze spotkania UEFA Champions League po raz pierwszy były poprzedzone reklamą. Niestety jej emisja zakłóciła ważne dla Was momenty i wydarzenia przed pierwszym gwizdkiem – hymn Ligi Mistrzów UEFA czy prezentacje składów drużyn. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i najmocniej za nią przepraszamy. Blok z reklamą przesuniemy odpowiednio wcześniej, tak aby nie ingerował w to co dzieje się na boisku zaraz przed startem spotkania. Zespół CANAL+ Polska” – czytamy w środowym wpisie.

Liga Mistrzów: Kiedy swój mecz rozegra Robert Lewandowski?

W czwartek (tj. 19 września) do gry w kolejne edycji Champions League wkroczy najlepszy polski piłkarz ostatnich lat. Mowa o Robercie Lewandowskim, napastniku FC Barcelony. Polak w rankingu najlepszych strzelców wszech czasów tych elitarnych rozgrywek znajduje się na trzecim miejscu, mając w dorobku 94 gole.

Jest zatem spora szansa, że Polak w nadchodzącej dla Barcy kampanii przekroczy granicę 100 trafień w Lidze Mistrzów. W czwartek Barcelona, niepokonany lider hiszpańskiej LaLiga, rozpocznie rozgrywki od wyjazdowego meczu z AS Monaco. Początek starcia o godzinie 21:00, transmisja na antenach Canal+ oraz Canal+ online.

