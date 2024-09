Rewolucja w Wiśle Kraków! Głośne zwolnienia stały się faktem

Nie tak dawno po porażce Wisły Kraków z Wartą Poznań (0:1) murem za drużyną, sztabem szkoleniowym i generalnie, obecnie funkcjonującą strukturą – stanął właściciel i prezes klubu Jarosław Królewski. Co więcej, zrobił to, patrząc w oczy najbardziej zagorzałym kibicom Wisły, wymieniając z nimi zdania na trybunach stadionu w Krakowie.

Kazimierz Moskal zwolniony z Wisły Kraków!

Jak się jednak okazuje, od tamtego czasu sytuacja uległa zmianie. Wisła po wstydliwej porażce u siebie z drużyną z Poznania, przegrała również zaległy mecz z ŁKS w Łodzi, wyraźnie, 1:3. Krakowianie obecnie zajmują 16 miejsce w tabeli. Na siedem rozegranych spotkań zgromadzili sześć punktów. Względem większości zespołów Wisła ma jeszcze do zagrania trzy zaległe mecze. W Krakowie postanowili jednak nie czekać na dalszy rozwój sytuacji. Trener Moskal został zwolniony.

„Decyzją Zarządu po trzech miesiącach Wisłę Kraków opuszcza trener Kazimierz Moskal. Związany z Białą Gwiazdą Moskal jako piłkarz, a później jako trener kończy kolejny rozdział pracy w zespole spod Wawelu po 15 oficjalnych meczach. Drużyna Wisły pod jego wodzą w europejskich pucharach dotarła do IV rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Po drodze stoczyła boje z KF Llapi, Rapidem Wiedeń, Spartakiem Trnava oraz z Cercle Brugge. W Betclic 1 Lidze krakowanie prowadzeni przez Moskala rozegrali 6 spotkań, w których zdobyli 6 punktów. Dziękujemy trenerze i życzymy powodzenia w dalszej karierze!” – czytamy na oficjalnej stronie internetowej Wisły Kraków.

Dodajmy, że poza pierwszym trenerem, z klubem po 14 latach pracy żegna się kierownik Jarosław Krzoska, fizjoterapeuta Marcin Bisztyga, asystent Moskala Marcin Pogorzała i Krzysztof Kołaczyk, pełniący funkcję dyrektora Akademii Piłkarskiej.

Jak zatem widać, w Krakowie nastąpiło pokaźne trzęsienie ziemi. Czy przyniesie to oczekiwany skutek? Krakowianie z pewnością powinni stawiać sobie za cel powrót do walki o awans do PKO BP Ekstraklasy. Trzeba będzie jednak wykonać mozolną pracę, żeby wygrzebać się z dna tabeli.

