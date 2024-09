To tu powstanie kolejny wielki stadion w Polsce. Prezydent właśnie podjął decyzję

Obecnie piłkarze Hutnika Kraków występują na poziomie Betclic II ligi. Plany powrotu na jeszcze szersze wody są jednak w Nowej Hucie ambitne. Krakowski klub, będący nieco w cieniu Wisły czy Cracovii, chce nawiązać do czasów, kiedy występował na ekstraklasowych boiskach. Hutnik w 1996 roku sięgnął nawet po trzecie miejsce w kraju, co dało przepustkę do gry w Pucharze UEFA, czyli dzisiejszej Lidze Europy.

Piłkarski Hutnik Kraków będzie miał nowy stadion!

Pierwsze informacje dotyczące obiektu dla klubu z Nowej Huty pojawiły się już w pierwszym kwartale 2024 roku. Wówczas odbyła się nawet specjalna konferencja prasowa, gdzie pokazano wizualizacje stadionu.

– Ma powstać zupełnie prawie że nowy obiekt, modernizacja istniejącego obiektu. Ponad 8000 widzów. Wszystkie wymogi, które są wymagane na mecze ekstraklasowe, które przedstawia PZPN, jak również wymogi UEFA do meczów międzynarodowych, tych niższych rund eliminacji pucharowych będzie można rozgrywać na tym stadionie. I przede wszystkim to, co jest najważniejsze. Z tego stadionu będą korzystać nie tylko piłkarze, ale wszyscy mieszkańcy. Jest mnóstwo możliwości towarzyszących, jak fitness, jak sale szermiercze, jak inne rzeczy, które będą przez cały rok służyć mieszkańcom, dzieciakom i o to chodzi – przyznał z radością Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Jak poinformował Artur Bogacki z „Dziennika Polskiego”, teraz wykonano kolejny, ważny krok. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wydał tzw. decyzję środowiskową dla budowy obiektu w Nowej Hucie. Inwestor może zatem już formalnie starać się na pozwolenie na budowę.

Łączny koszt budowy stadionu ma wynieść w granicach 150 milionów złotych. Warto dodać, że właścicielem Hutnika jest Holding Cognor, czyli największa polska firma z sektora hutniczego. Jak zatem można się domyślić, zaplecze do snucia planów o powrocie na szersze, sportowe wody, są. Nowy obiekt Hutnika ma być gotowy w 2029 roku.

Piłkarze Hutnika na drugoligowym poziomie zajmują obecnie przyzwoite piąte miejsce. Do liderującej Polonii Bytom klub z Krakowa ma obecnie pięć punktów straty i jedno spotkanie rozegrane więcej od śląskiej legendy.

