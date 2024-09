Szokujące słowa prezesa Wisły Kraków. „Popełniłem błąd, uległem podszeptom”

Dość niespodziewanie Kazimierz Moskal pożegnał się z posadą trenera Wisły Kraków. Klub poinformował o zwolnieniu szkoleniowca w poniedziałek 23 września. „Decyzją Zarządu po trzech miesiącach Wisłę Kraków opuszcza trener Kazimierz Moskal. Związany z Białą Gwiazdą Moskal jako piłkarz, a później jako trener kończy kolejny rozdział pracy w zespole spod Wawelu po 15 oficjalnych meczach. [...] Dziękujemy trenerze i życzymy powodzenia w dalszej karierze!” – czytamy na oficjalnej stronie internetowej Wisły Kraków.

Reakcja na zwolnienie Kazimierza Moskala

Na tę decyzję zareagował sam zainteresowany, który zdradził, że tego dnia przygotowywał się do treningu. – Powiem to pierwszy raz, choć byłem kilka razy w takich sytuacjach. W takich chwilach mam naprawdę dosyć. Może trzeba zająć się czymś inny, na przykład wyjechać w Bieszczady? – wyznał na łamach serwisu meczyki.pl.

Kazimierza Moskala zastąpi do co najmniej do końca rundy duet Mariusz Jop – Michał Siwierski. Na decyzję dot. zwolnienia trenera zareagowała również legenda Wisły Kraków – Marek Motyka. Były piłkarz Białej Gwiazdy na łamie serwisu polsatsport.pl wyznał, że był „totalnie zaskoczony” i ma „mieszane uczucia”.

– Z jednej strony cięcia były bardzo ostre, ale wysłuchałem też argumentów pana prezesa. Nie powiem, pomysły ma ciekawe. Z drugiej strony mógłbym zapytać, dlaczego tak szybko, skoro kilka dni temu pan prezes dał poparcie sztabowi po kolejnej porażce, dodawał trenerowi otuchy – skomentował.

Zaskakująca reakcja prezesa Wisły

Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski porozmawiał z Michałem Białońskim z Polsatu Sport, gdzie szerzej opowiedział o kulisach rozstania. – Popełniłem błąd, gdyż zaangażowałem trenera Moskala do projektu, co do którego nie miałem do końca przekonania, tylko uległem podszeptom z zewnątrz – napisał w serwisie X (dawniej Twitter) Michał Białoński z Polsatu Sport.

