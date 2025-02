Kontuzja Jakuba Modera. „Sytuacja jest krytyczna”

Jakub Moder zdecydowanie piłkarsko odżył po przenosinach z Anglii do Holandii. Polski pomocnik trafił do Feyenoordu Rotterdam w zimowym okienku transferowym, zamykając tym samym swoją historię w Brighton. Przypomnijmy, że Polak trafił do angielskiego klubu w 2020 roku za 11 mln euro. Takie pieniądze zarobił wówczas Lech Poznań, ale niestety, ostatecznie Moder częściej niż na boiskach w Premier League, gościł w… gabinetach lekarskich, bądź już przechodząc okresy rehabilitacji po poważnych kontuzjach.

Alarm w Feyenoordzie Rotterdam. Jakub Moder znowu kontuzjowany?

Przeprowadzka do Rotterdamu błyskawicznie dała Polakowi szanse na regularną grę. Sytuacja w szeregach Feyenoordu jest bowiem bardzo zła, spoglądając na szereg kontuzji, które dotknęły kadrę zasłużonego klubu.

„Sytuacja w Feyenoordzie jest krytyczna. Jeżeli wszystko się dzisiaj potwierdzi, liczba kontuzji będzie wynosić 15! W kuluarach mówi się, że awaryjnie do kadry ma być dowołanych po kilku zawodników z najstarszych roczników akademii. Jutro przeciwko NEC kadra Feyenoordu może nie być już opisywana jako B, a C” – czytamy na profilu Feyenoord Polska na portalu X.

Niestety, w gronie nieobecnych znalazł się również Moder. Polak zaliczył w barwach Feyenoordu siedem spotkań. Dwa z nich, wyjątkowo głośne, bo holenderska drużyna sensacyjnie wyeliminowała z Ligi Mistrzów AC Milan. Kolejnym wyzwaniem w najbardziej prestiżowych, europejskich rozgrywkach klubowych, będzie również mediolański, ale Inter. Niewykluczone, że Polak zdoła wrócić do gry na to istotne spotkanie.

„Jakub Moder nie zagra z NEC Nijmegen, potwierdził Robin van Persie. Na szczęście uraz nie jest groźny. Najprawdopodobniej jest to przeciążenie. Niewykluczone, że z Interem już zagra” – czytamy na profilu Feyenoord Polska, który powołuje się na słowa nowego szkoleniowca Feyenoordu z piątkowej konferencji prasowej.

twitter

Zarówno kibice klubu z Rotterdamu, jak i np. selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz, mogą odetchnąć. Moder to bowiem jeden z najciekawszych piłkarzy drugiej linii, który znalazł się w drużynie narodowej. Jego problemy zdrowotne są jednak zmorą, z którą zawodnik nie może się uporać. Mimo wszystko, kiedy tylko pojawi się na boisku, z pewnością jego grę można oglądać z dużą przyjemnością.

Kiedy zaplanowano wspomniany mecz Feyenoordu z Interem? Pierwsze spotkanie w Rotterdamie już 5 marca (g. 18:45), czyli najbliższą środę.

Czytaj też:

Polska siatkówka nie ma sobie równych! 34:0 w europejskich pucharachCzytaj też:

Rosjanka musiała zrezygnować. Duże problemy rywalki Igi Świątek