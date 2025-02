Polski mistrz wrócił do gry! Bardzo dobre wieści ze skoczni MŚ

Warto przypomnieć, że Piotr Żyła jest dwukrotnym mistrzem świata i aktualnym obrońcą tytułu sprzed dwóch lat. Po złoto Polak sięgał w 2023 roku w Planicy oraz 2021 w Oberstdorfie. W obu przypadkach mowa o normalnych skoczniach.

Piotr Żyła z najwyższą lokatą wśród Polaków na treningach

W piątkowej sesji treningowej najlepiej Żyła spisał się w tej pierwszej, rozpoczynającej skakanie. Polak skoczył 97 metrów, co dało mu ósmą lokatę. Zwyciężył za to Amerykanin Kevin Bickner (101 m).

twitter

Drugi oraz trzeci trening wypadł już dla reprezentantów Polski gorzej. Generalnie warunki do skakania nie były tego dnia najlepsze. A to ze względu na padający deszcz, który z pewnością nie był sprzymierzeńcem do dalekiego skakania, bądź zwyczajnego, optymalnego wykorzystania techniki oraz umiejętności poszczególnych zawodników.

twitter

W drugiej serii treningowej najlepszym z Polaków był Paweł Wąsek, na 19. miejscu. A w ostatniej można wyróżnić Dawida Kubackiego, który zajął najlepszą lokatę spośród kadrowiczów, tym razem na 17. pozycji. To właśnie Kubacki był tym, który łącznie za swoje trzy skoki zebrałby najwięcej dobrego. Choć to i tak jeszcze nie jest to, czego oczekiwaliby spragnieni sukcesów kibice.

Niewykluczone jednak, że skok taki jak Żyły w pierwszej serii treningowej, to promyk nadziei na dobry rezultat – choćby w wydaniu aktualnego mistrza świata. Doświadczony skoczek potrafi zebrać się w sobie na najważniejsze momenty sezonu. Zobaczymy, czy podobnie będzie podczas rywalizacji na MŚ 2025 w Norwegii.

twitter

Terminarz rywalizacji w skokach narciarskich na MŚ

Walka o medale podczas tegorocznego wydarzenia w Trondheim już się rozpoczęła. W piątek (tj. 28 lutego) odbył się konkurs kobiet na skoczni normalnej, w którym triumfowała Słowenka Nika Prevc. Najlepsza z Polek, Anna Twardosz, zajęła 29. lokatę.

W sobotę (tj. 1 marca) zaplanowano konkurs drużynowy kobiet (g. 17:00). Po zmaganiach pań dojdzie do kwalifikacji panów do niedzielnego konkursu na normalnej skoczni. Początek o godzinie 20:30. W niedzielę wspomniany konkurs, na którym Piotr Żyła będzie bronił złotego medalu. Pierwsza seria rozpocznie się o g. 17:00.

Następnie kilka dni przerwy i powrót do rywalizacji 5 marca, tj. w najbliższą środę. Na początek konkurs drużyn mieszanych (16:00). W czwartek konkurs drużynowy mężczyzn (16:20). Następnie rywalizacja przeniesie się na duży obiekt w Norwegii. Jeszcze 6 marca (tj. czwartek) kwalifikacje pań do konkursu (20:30). Za to w piątek (tj. 7 marca) kwalifikacje mężczyzn na skoczni dużej (12:15). Tego samego dnia konkurs kobiet na dużym obiekcie (16:15).

I na zakończenie konkurs mężczyzn na dużej skoczni, w sobotę (tj. 8 marca). Początek o godzinie 15:45.

Czytaj też:

Rosja królowała na trybunach. Szokujące obrazki w hitowym meczuCzytaj też:

Kontuzja Jakuba Modera. „Sytuacja jest krytyczna”