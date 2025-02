Odeszła znana postać świata sportu. Wystosowano specjalną prośbę do PZPN

Informacje o odejściu Piotra Wojciechowskiego pojawiły się we wtorkowy (tj. 25 lutego) wieczór na kanałach społecznościowych wspomnianego pierwszoligowca ze stolicy. Polonia Warszawa poniosła wielką stratę. Postać Wojciechowskiego od lat kojarzona była z meczami oraz wydarzeniami związanymi z klubem ze stadionem przy ul. Konwiktorskiej.

Piotr Wojciechowski nie żyje. Przez lata był związany z Polonią Warszawa

Nie ma co ukrywać, głos Wojciechowskiego to jeden z symboli „Czarnych Koszul”.

„Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W wieku 63 lat zmarł Piotr Wojciechowski, od wielu lat związany z Dumą Stolicy, były rzecznik prasowy Klubu, znany kibicom przede wszystkim z roli spikera na domowych meczach przy Konwiktorskiej 6. Pogrążonej w żałobie rodzinie w imieniu Klubu składamy najszczersze wyrazy współczucia. Klub wystąpił do Polskiego Związku Piłki Nożnej z prośbą o upamiętnienie śp. Piotra Wojciechowskiego symboliczną minutą ciszy przed meczem z Puszczą Niepołomice” – przekazał warszawski klub w mediach społecznościowych.

twitter

Pojawiło się sporo wpisów internautów, m.in. kibiców Polonii, jednoznacznie kojarzących głos Wojciechowskiego z meczami ukochanego klubu.

– Absolutnie radiowy głos, Czarne Serce, jedyny, kogo Kamienna i młyn się trochę słuchały. Mówisz „dzień meczowy” i wiesz, że usłyszysz zaraz Jego głos. Wielka strata. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie – napisał Kamil Kucharski.

– Ehhh Pana głos to w sumie było moje polonijne dzieciństwo i zawsze jak myślę o takim głosie przewodnim na Polonii to właśnie głos pana Piotra. Wielka szkoda i zdecydowanie za wcześnie się to stało – dodał użytkownik Karwasz10.

– Chodzę na Polonię od kilkudziesięciu lat i nigdy nie zapomnę tego głosu. Następcy mają wysoko postawioną poprzeczkę – przyznał Martin.

Polonia po wielu latach powróciła na zaplecze PKO BP Ekstraklasy (od sezonu 2023/24). Być może wkrótce klub ze stadionu przy Konwiktorskiej wykona jeszcze jeden, najważniejszy krok, ponownie meldując się w piłkarskiej elicie. Derby Warszawy w ekstraklasowym wydaniu to wydarzenie, na które kibice czekają od wielu lat.

Ostatni raz Polonia występowała w Ekstraklasie w sezonie 2012/13. Po zakończeniu rozgrywek na szóstej pozycji, ostatecznie warszawski klub został karnie zdegradowany do III ligi w związku z nieotrzymaniem licencji na grę na najwyższym poziomie.

Czytaj też:

Wojciech Szczęsny talizmanem FC Barcelony. Gol „Lewego” nie dał szczęściaCzytaj też:

Utalentowana reprezentantka Polski miała wypadek. „Ma złamany kręgosłup”