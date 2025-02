Polska olimpijka stała się ofiarą. „Fotomontaż o charakterze seksualnym”

O czym dokładnie mowa? Jekaterina Kurakowa, która urodziła się w Moskwie, ale od 2018 roku reprezentuje Polskę, zgłosiła skargę do francuskiej żandarmerii. Powód? Fotomontaż o charakterze seksualnym, który został przekazany osobom trzecim przez jednego z francuskich fotografów.

Jekaterina Kurakowa ofiarą „fotomontażu o charakterze seksualnym”

Historia opisana przez dziennikarzy „L’Equipe” jest wyjątkowo delikatna. Kurakowa, która reprezentowała Polskę m.in. podczas igrzysk w Pekinie (2022), trenuje aktualnie na terenie Francji, przygotowując się do najważniejszych imprez.

Do skandalicznej sytuacji miało dojść w trakcie przygotowań do mistrzostw Europy w Tallinie. Polka podczas tegorocznych zmagań zajęła ósme miejsce w rywalizacji solistek. W rywalizacji wzięło udział 31 zawodniczek.

Kurakowa miała techniczne problemy ze swoim strojem, ze względu na zmianę wagi. Jak się okazało, sytuacja została wykorzystana przez doświadczonego fotografa.

– Napisał (oskarżony fotograf dop. eMPe) do niej: „Widziałem, że masz mały problem. Chcesz zobaczyć?”. Zdjęcie okraszone komentarzem „Tylko dla ciebie” wprawiło ją w zakłopotanie, bowiem na nim... pojawia się w piruecie z odsłoniętymi obiema piersiami. Jaka była reakcja zawodniczki? „Wiem, że to mogło się wydarzyć, ale wydawało mi się to dziwne. Inni ludzie by zareagowali, prawda?”. Fotograf wysłał jej kolejnego SMS-a. „Ładne cycki... lol” – napisał do Kurakowej. Łyżwiarka przyznała, że próbowała to obrócić w żart, a mężczyzna miał jej odpowiedzieć, że powinna się cały czas uśmiechać; że lepiej się z tego śmiać – czytamy w tekście przełożonym przez Sarę Kalisz na stronie TVP Sport, która powołuje się na doniesienia francuskich dziennikarzy.

Zdjęcie miało nie zostać opublikowane, ale ostatecznie okazało się, że zostało udostępnione osobom trzecim – oraz zmodyfikowane bez wiedzy i zgody Kurakowej. Link z fotomontażem szybko usunięto z przestrzeni internetowej. W internecie jednak nic nie ginie, a plik ze sporą liczbą zdjęć, w tym z polską łyżwiarką, miał trafić m.in. na grupę WhatsApp francuskich łyżwiarzy.

Polka złożyła skargę do krajowej żandarmerii na fotografa. Fotomontaż tego typu to przestępstwo, więc wiele wskazuje na to, że sprawa trafi do Prokuratury Generalnej.

