Ostre słowa ws. skandalu u rywalki Igi Świątek. „Przeszła pranie mózgu!”

Przypomnijmy, że dziennikarze „New York Times” dotarli do szokujących szczegółów śledztwa, przeprowadzonego przez WTA w stosunku do byłego trenera Kazaszki. Jelena Rybakina przez najbliższy rok nie będzie bowiem współpracować ze Stefano Vukovem. Chorwat otrzymał roczne zawieszenie, wchodzące w życie od 31 stycznia 2025 roku.

Jakie są wspomniane szczegóły? Trzeba przyznać, że chwilami wręcz wstrząsające. Trener miał m.in. doprowadzać Rybakinę do płaczu, znęcać się nad nią psychicznie i zmuszać ją do przekraczania jej fizycznych granic, co spowodowało, że Kazaszka ostatecznie zachorowała i musiała opuścić część sezonu 2024.

Barbara Schett ostro o sytuacji z Jeleną Rybakiną i Stefano Vukovem

Były trener został wyrzucony z zespołu po ubiegłorocznym US Open. Nie spowodowało to jednak, że przestał kontaktować się z Rybakiną. Wręcz przeciwnie, szkoleniowiec miał nękać tenisistkę. Pojawiły się również informacje dotyczące relacji pomiędzy zawodniczką a trenerem, która miałaby wykraczać poza zawodowe obowiązki.

Co na to sama Kazaszka? Jedna z największych rywalek Igi Świątek zabrała głos ws. doniesień medialnych „NYT” podczas turnieju WTA 1000 w Dosze. Rybakina była „rozczarowana sytuacją i przebiegiem procesu” ze strony WTA.

Pojawiają się również głosy, że Vukov może powrócić do sztabu Rybakiny po zawieszeniu. Zupełnie innego zdania, w kontekście całego układu w sztabie oraz życiu Kazaszki, jest Barbara Schett, która jasno opisała sytuację na łamach „Kickera”.

twitter

– Ona przeszła pranie mózgu! Długo rozmawiałam na ten temat z Goranem Ivaniseviciem (byłym trenerem Rybakiny, dop. eMPe). Powiedział, że problem polega na tym, że oni są w związku. Vukov chce się wkraść i odzyskać swoje miejsce w drużynie. To oczywiście katastrofa. Musi zniknąć z jej życia po tym wszystkim, co zrobił. To po prostu nie działa. Dlatego uważam, że to słuszne, że WTA chroni swoich zawodników i wyciąga wnioski […] Problem w tym, że wielu graczy nie ma odwagi nic powiedzieć, bo boją się osobistych konsekwencji […] Myślę jednak, że niektórzy gracze rozmawiali już z WTA w sprawie Rybakiny i Vukova. Ważne jest, aby zachować anonimowość, ponieważ po prostu się boją – oceniła była tenisistka, obecnie ekspertka m.in. Eurosportu.

Rybakina to jedna z najlepszych tenisistek ostatnich lat. Kazaszka swój największy sukces w karierze osiągnęła na kortach Wimbledonu. W najsłynniejszym, legendarnym turnieju tenisowym w Londynie, Rybakina zwyciężyła w singlu w 2022 roku.

Czytaj też:

Oto Iga Świątek, jakiej nie znamy! „Wszystko, co dla mnie ważne…”Czytaj też:

Utalentowana reprezentantka Polski miała wypadek. „Ma złamany kręgosłup”