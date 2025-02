Nowa sytuacja Igi Świątek w rankingu WTA. Polka odczuła ostatnie porażki

Warto przypomnieć, że w ostatnich dwóch turniejach na Bliskim Wschodzie, Iga Świątek dotarła do półfinału w Dosze, a następnie ćwierćfinału w Dubaju. W obu przypadkach były to turnieje rangi WTA 1000. Polska tenisistka osiągnęła solidne wyniki, ale gorsze – porównując rok 2024. Z tego też względu, doszło do punktowych strat w rankingu WTA.

Iga Świątek na trzecim miejscu. Ważne punkty turniejów na Bliskim Wschodzie

Jak to konkretnie przełożyło się na punkty? Świątek, jako wiceliderka rankingu, traci do Aryny Sabalenki 1091 punktów. Przestrzeń punktowa jest zatem nowa w stosunku pogoni Polki za Białorusinką. Punktów do odrobienia jest bowiem więcej, niż miało to miejsce przed dwoma turniejami, kolejno w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce swój debiut zaliczyła Mirra Andriejewa. Mająca zaledwie 17 lat Rosjanka zwyciężyła podczas WTA 1000 w Dubaju, a w ćwierćfinale wyeliminowała właśnie Świątek. Andriejewa wskoczyła na miejsce numer 9 w zestawieniu WTA i wydaje się, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa względem konsekwentnego wspinania się jeszcze wyżej po rankingowych szczeblach.

Notowanie rankingu WTA (24 lutego 2025):

1. Aryna Sabalenka 9076 pkt



2. Iga Świątek (Polska) 7985



3. Coco Gauff (USA) 6333



4. Jessica Pegula (USA) 5196



5. Madison Keys (USA) 4679



6. Jasmine Paolini (Włochy) 4518



7. Jelena Rybakina (Kazachstan) 4328



8. Qinwen Zheng (Chiny) 3780



9. Mirra Andriejewa 3720



10. Emma Navarro (USA) 3704



…



31. Magdalena Fręch (Polska) 1712



37. Magda Linette (Polska) 1479



131. Maja Chwalińska (Polska) 561



204. Linda Klimovicova (Polska) 346



222. Katarzyna Kawa (Polska) 320

Co ciekawe, w przypadku siedemnastolatki z Krasnojarska, jest ona na czwartym miejscu w tzw. rankingu WTA Race. To punktowe zestawienie tylko za bieżący rok. Liderką jest zwyciężczyni wielkoszlemowego Australian Open Madison Keys. Za plecami Amerykanki znajduje się Aryna Sabalenka, a na trzecim miejscu sklasyfikowana jest Iga Świątek.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

