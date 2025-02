Trener został odsunięty od prowadzenia drużyny! Krach w polskiej piłce

Wieści dotyczące Daniela Myśliwca w barwach Widzewa Łódź napłynęły w poniedziałkowy poranek, tj. 24 lutego.

„Z dniem 24 lutego Daniel Myśliwiec został odsunięty od obowiązków trenera Widzewa Łódź. Dotychczasowy szkoleniowiec Widzewa objął drużynę 5 września 2023 roku. Od tego czasu poprowadził ją w 56 spotkaniach w ramach rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy i Pucharu Polski. Pod jego wodzą łodzianie odnieśli 22 zwycięstwa, 12 razy remisowali oraz 22-krotnie schodzili z boiska pokonani. Bilans bramkowy w tych meczach wyniósł 80 goli zdobytych i 80 straconych” – czytamy na stronie internetowej klubu.

Funkcję pierwszego trenera w trakcie najbliższego meczu z Radomiakiem Radom będzie pełnić dotychczasowy członek sztabu Patryk Czubak.

Daniel Myśliwiec przestał być trenerem Widzewa Łódź. Zwolnienie w Ekstraklasie

Łodzianie zaliczyli fatalne otwarcie roku 2025. Widzew w czterech meczach zdobył zaledwie jeden punkt. Zasłużony dla polskiego futbolu klub zanotował m.in. koszmarne występy w starciach z Lechem Poznań (1:4), Śląskiem Wrocław (0:3) czy w ostatni weekend przeciwko Pogoni Szczecin (0:4). Widzew zaczął się niebezpiecznie zbliżać do strefy zagrożonej spadkiem z PKO BP Ekstraklasy. Obecnie łódzki zespół ma zaledwie cztery punkty przewagi nad miejscem automatycznie gwarantującym degradację.

Co ciekawe, u lokalnego rywala, ŁKS Łódź, w miniony weekend również doszło do roszady trenerskiej.

Pierwszoligowiec funkcjonuje jednak w zupełnie innych realiach po spadku z PKO BP Ekstraklasy. ŁKS z pewnością chciałby powrócić do piłkarskiej elity. Póki co, musi sobie jednak radzić z powrotem do normalności na pierwszoligowych boiskach. Łodzianie po weekendowej porażce z Miedzią Legnica (0:1) są na dalekim, jedenastym miejscu. Ta porażka oraz generalne położenie drużyny względem ambicji sportowych, zaważyły na przyszłości dotychczasowego szkoleniowca ŁKS, Jakuba Dziółki.

Widzew z pewnością nie chce doprowadzić do sytuacji, w której... powtórzyłby degradację ŁKS z ekstraklasowych do pierwszoligowych realiów. Przykład największego rywala z miasta pokazuje, że powrót do elity jest później bardzo trudny.

