Historyczny wynik Jagiellonii i Legii. Tak dobrze nie było prawie pół wieku!

W czwartkowy (tj. 20 lutego) wieczór Jagiellonia Białystok zapewniła sobie miejsce w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Mistrzowie Polski podobnie jak w pierwszym meczu wyjazdowym, w rewanżu na swoim terenie ograli 3:1 serbską FK TSC Backa Topola.

Tym samym białostocki zespół dołączył do grona drużyn, wśród których już wcześniej znalazła się Legia Warszawa.

Liga Konferencji UEFA: Historyczny wynik Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa

Trzeba przyznać, że to rzadkość, żeby na wiosnę w europejskich pucharach nadal brały udział polskie zespoły, a tym bardziej, jeśli mowa o więcej niż jednym takim przypadku. Jagiellonia i Legia, kwalifikując się do 1/8 Ligi Konferencji UEFA wyrównały osiągnięcie, na które w polskich realiach trzeba było czekać od sezonu… 1975/76! Właśnie wtedy w Pucharze UEFA, na etapie 1/8 finału, zameldowały się Śląsk Wrocław i Stal Mielec.

Wychodzi zatem na to, jak wyliczył Wojciech Papuga z TVP Sport, że na sukces o takiej skali trzeba było czekać prawie pół wieku. To tym bardziej pokazuje, jak ważny krok został wykonany, w stosunku do przeszłości – przez wspomniany, ekstraklasowy duet.

Drugą stroną medalu jest reforma rozgrywek przez UEFA. Odkąd zafunkcjonował trzeci co do prestiżu, puchar w Europie – po Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy (dawny Puchar UEFA) – wielu krajom łatwiej jest o zbieranie punktów rankingowych i liczenie się w jakiejkolwiek rywalizacji podczas piłkarskiej wiosny.

PKO BP Ekstraklasa z szansą na kluczowy awans w rankingu UEFA

Jagiellonia i Legia zdobyły po 4,125 pkt do rankingu UEFA w sezonie 2024/25. To sprawia, że brakuje już tylko 1,375 do pobicia rekordowego wyniku polskiego klubu w europejskich rozgrywkach. Dotychczas 5,5 pkt rankingowego wywalczył dla Polski Lech Poznań, podczas niezwykle udanej kampanii 2022/23.

Obecnie polska liga zajmuje 17. miejsce w hierarchii rankingowej UEFA. Strata do Szwajcarii oraz Danii, będących bezpośrednio przed PKO BP Ekstraklasą, nie jest wielka. A im lepszy ranking, tym większe prawdopodobieństwo poszerzenia liczby miejsc dla Polski w europejskich pucharach.

Warto również dodać, że biorąc pod uwagę jedynie trzy ostatnie sezony, ekstraklasowe kluby wykręciły dwunasty wynik, patrząc na ligowy dorobek w międzynarodowym graniu.

Jak zatem widać, poza premiami finansowymi ze strony UEFA, jest to co grać – w kontekście dalszego rozwoju klubowej piłki nożnej w kraju.

