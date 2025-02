Wygrana Igi Świątek z kontuzją w tle. Polka odprawiła Ukrainkę do zera

Iga Świątek w turnieju w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest rozstawiona z numerem 2. Nieco zwariowany był pierwszy dzień rywalizacji, w której wzięła udział Polka. Świątek miała bowiem rozegrać w sesji przedpołudniowej mecz z Wiktorią Azarenką. Okazało się jednak, że ze względu na opady deszczu, obie panie wyszły na kort dopiero późnym popołudniem.

Polce nie przeszkodziło to w bardzo pewnym ograniu dawnego numeru 1 na światowych listach. Azarenka przegrała ze Świątek bardzo wyraźnie w dwóch partiach 0:6, 2:6.

WTA 1000 w Dubaju: Iga Świątek wygrała z Ukrainką Dajaną Jastremską

Po wtorkowej wygranej stało się jasne, że w III rundzie na Polkę czekać będzie ciekawe wyzwanie w postaci przeciwniczki z Ukrainy. Dajana Jastremska ma bowiem spory potencjał, a często jej ryzyko mocnych zagrań, można porównywać z taktyką obieraną przez Jelenę Ostapenko. Jakie wspomnienia z Łotyszką ma Polka, nie trzeba przekonywać...

Jastremska podczas rywalizacji w Dubaju w I rundzie pokonała Magdę Linette 6:3, 7:5. Ze Świątek Ukrainka miała już jednak dużo trudniejszą, ostatecznie przegraną przeprawę. Choć Jastremską można pochwalić za postawę w pierwszym secie. Ukrainka grała bowiem, jak równa z równą, w starciu z wiceliderką rankingu WTA. Ostatecznie po godzinie gry skończyło się na 7:5 dla Świątek.

Okazało się jednak, że to, co w pierwszej partii wychodziło Jastremskiej całkiem nieźle, kompletnie posypało się w secie numer 2. Ukrainka przegrała go do zera (0:6). Świątek wywalczyła tym samym awans do ćwierćfinału imprezy w Dubaju. Warto dodać, że ukraińska tenisistka przy stanie 0:3, poprosiła o wsparcie ze strony służb medycznych, mając problemy z wiodącą, prawą ręką. Niewykluczone, że mowa o jakiejś kontuzji Jastremskiej, która mocno utrudniła jakąkolwiek walkę w drugiej odsłonie z Polką.

Drugi set trwał zaledwie 33 minuty. Spoglądając na statystyki, widać było, że Ukrainka starała się podejmować maksymalne ryzyko. Jastremska zaliczyła 18 winnerów przy zaledwie ośmiu Świątek. Z drugiej jednak strony, Ukrainka dorzuciła aż 47(!) niewymuszonych błędów. W tej statystyce po stronie Polki widniała liczba 19.

Z kim Świątek zmierzy się w ćwierćfinale imprezy w Dubaju? Będzie to wygrana meczu Peyton Stearns (USA, 46.WTA) z Rosjanką Mirrą Andriejewą (14. WTA). Ten mecz rozpocznie się jeszcze w środowej, popołudniowej sesji turnieju.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

