Niepokojące wieści ws. meczu Igi Świątek. Plany były inne

W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich spadł deszcz, który uniemożliwił dokończenie spotkania poprzedzającego starcie Igi Świątek z Wiktorią Azarenką. Jasmine Paolini z Evą Lys będą musiały swoje odczekać na powrót na kort.

Wygląda zatem na to, że jeśli tylko pogoda dopisze, to Polka i Białorusinka zagrają we wtorek, ale raczej bliżej 11:00, a może nawet 12:00.

Paolini i Lys wróciły na kort po kilkunastu minutach, ale niestety, ponownie zaczęło lekko padać nad otwartym kortem w Dubaju. Ponownie pojawiło się kilka chwil przerwy. Tenisistki wróciły ostatecznie do gry przy stanie 6:2 dla Włoszki i 3:3 w drugiej partii.

twitter

Dla Świątek występ w Dubaju będzie drugim w tym sezonie na Bliskim Wschodzie. Wcześniej wiceliderka rankingu WTA podczas zmagań w Dosze dotarła do półfinału imprezy, której tytułu broniła. Ostatecznie Polka przegrała wyraźnie ze swoją niezwyciężoną rywalką, Łotyszką Jeleną Ostapenko.

AKTUALIZACJA: Ponowna przerwa wywołana przez deszcz w starciu Paolini – Nys nastąpiła po kilkunastu rozegranych punktach, przy wyniku 5:4 dla Włoszki i gemie serwisowym Niemki. Stan na godzinę 10:45 nie wskazuje, żeby zawodniczki miały w ciągu kolejnych minut powrócić na kort.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

Czytaj też:

Robert Lewandowski pokazał wielkie serce. Polak ze szczególnym gestem dla dzieciCzytaj też:

Lukas Podolski rozgrzał internet. Gwiazda Ekstraklasy kontra kibice i dziennikarze