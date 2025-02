Znana tenisistka rozpłakała się na korcie. Była przerażona mężczyzną na trybunach

Mecz WTA 1000 w Dubaju pomiędzy Emmą Raducanu a Karoliną Muchovą, zapowiadał się bardzo ciekawie. Jak pokazał zresztą wynik końcowy, choć górą była czeska tenisistka, wygrywając w dwóch setach, były to wyrównane partie. W pierwszej Muchova zwyciężyła dopiero po tie-breaku, ostatecznie rozstrzygając go w stosunku 8:6. Druga odsłona, ponownie prawie godzina gry – tak jak w secie otwarcia – i 6:4 dla Czeszki.

WTA 1000 w Dubaju: Emma Raducanu ofiarą stalkera? Szokujące obrazki

Niestety sportowe wydarzenia zeszły w cień meczu, za sprawą bardzo niepokojących scen związanych z obawami Brytyjki. Raducanu przy stanie 0:2 w pierwszej partii, zeszła z kortu. Poprosiła główną arbiter, będąc wyraźnie zdenerwowana, wręcz przerażona.

Jak się okazało, doszło do interwencji względem jednego z mężczyzn, który był na trybunach. Najprawdopodobniej to stalker, który nękał Raducanu w Dubaju już przed meczem. Brytyjka była roztrzęsiona, widząc go na trybunach. Emocje były na tyle silne, że zawodniczka rozpłakała się, czekając na interwencję ze strony ochrony.

Mężczyzna po kilku minutach musiał opuścić trybuny. Nieco więcej wyjaśniło się poprzez treść komunikatu, wydanego przez WTA odnośnie do zdarzenia z meczu Raducanu – Muchova.

„W poniedziałek w miejscu publicznym Emmę Raducanu zaczepił mężczyzna, wykazujący przy tym obsesyjne zachowanie […] Ta sama osoba została zidentyfikowana w jednym z pierwszych rzędów podczas meczu Emmy we wtorek, a następnie wyrzucona. Otrzymała zakaz uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach WTA do czasu oceny zagrożenia. WTA jest w kontakcie z Emmą i jej zespołem, aby zapewnić jej dobre samopoczucie i zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie” – czytamy w oświadczeniu ze strony WTA.

Niestety, w przypadku Brytyjki, to nie pierwsza taka sytuacja. Przed kilkoma laty inny mężczyzna nachodził Raducanu w jej rodzinnym domu. Ostatecznie decyzją sądu otrzymał zakaz zbliżania się do zwyciężczyni US Open z 2022 roku.

