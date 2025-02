Druzgocące wieści o rywalce Igi Świątek. Miała być upokarzana i poniżana

Dziennikarze „New York Times” dotarli do szokujących szczegółów śledztwa, przeprowadzonego przez WTA w stosunku do byłego trenera Kazaszki. Jelena Rybakina przez najbliższy rok nie będzie bowiem współpracować ze Stefano Vukovem. Chorwat otrzymał roczne zawieszenie, wchodzące w życie od 31 stycznia 2025 roku.

Szokujące szczegóły współpracy Jeleny Rybakiny ze Stefano Vukovem

Jakie są wspomniane szczegóły? Trzeba przyznać, że chwilami wręcz wstrząsające. Trener miał m.in. doprowadzać Rybakinę do płaczu, znęcać się nad nią psychicznie i zmuszać ją do przekraczania jej fizycznych granic, co spowodowało, że Kazaszka ostatecznie zachorowała i musiała opuścić część sezonu 2024.

Dodajmy, że Vukov został wyrzucony z zespołu po ubiegłorocznym US Open. Nie spowodowało to jednak, że przestał kontaktować się z Rybakiną. Wręcz przeciwnie, szkoleniowiec miał nękać tenisistkę.

Pojawiły się również informacje dotyczące relacji pomiędzy zawodniczką a trenerem, która miałaby wykraczać poza zawodowe obowiązki.

Obecnie trenerem Rybakiny jest Davide Sanguinetti. Wcześniej Rybakina współpracowała ze słynnym Goranem Ivaniseviciem. Legenda tenisa miała jednak zrezygnować po krótkim pobycie w sztabie Kazaszki, kiedy „do głosu” dochodził teoretycznie nieobecny Vukov. A jednak stale funkcjonujący w tle codzienności jednej z najlepszych tenisistek świata.

Jak na medialne rewelacje zareagowała Rybakina? Kazaszka zabrała głos podczas WTA 1000 w Dosze.

– Jestem rozczarowana sytuacją i tym, jak ten proces przebiegał. Nie zamierzam tego zbytnio więcej komentować […] Zdecydowanie nie jest to najlepszy czas, ale tak jak powiedziałam, zawsze skupiam się na moich meczach i chcę wystąpić najlepiej, jak tylko umiem – przyznała na konferencji prasowej w Katarze kazachska tenisistka.

Dodajmy, że w czwartek (tj. 13 lutego) Rybakina zagra w półfinale imprezy z… Igą Świątek. Będzie to hitowe starcie, dostępne na sportowych kanałach Canal+ oraz internetowo za pośrednictwem platformy Canal+ online.

Mecz Świątek – Rybakina zaplanowany jest jako drugi w kolejności, od godziny 13:30.

