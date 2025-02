Reprezentant Polski zostaje w PlusLidze! Ależ wieści dla kibiców

– Bardzo doceniam życie w Zawierciu i to, jak zorganizowany jest klub. Świetnie się tutaj czuję od samego początku. Naprawdę niczego nam nie brakuje, a klub jest bardzo profesjonalnie zarządzany. Dodatkowo osoba trenera Winiarskiego, który także przedłużył swój kontrakt, to kolejny atut. Bardzo dobrze pracuje mi się z nim oraz całym sztabem. Jeśli coś jest sprawdzone i dobrze się czujemy w danym miejscu, to nie ma sensu szukać zmian. Cieszę się, że spędzę w Aluron CMC Warcie Zawiercie jeszcze kilka sezonów i zrobimy razem fajne rzeczy, bo ten klub, Prezes oraz kibice na to zasługują – przyznał Bieniek, cytowany przez oficjalną stronę internetową wicemistrzów Polski.

To druga tak dobra informacja dla kibiców Jurajskich Rycerzy. Wcześniej kontrakt do 2030 roku podpisał trener Michał Winiarski.

