Chcą kupić Grenlandię i zmienić jej nazwę. Szczegóły pomysłu szokują

Politycy Partii Republikańskiej przedstawili projekt ustawy, który upoważniałby prezydenta Donalda Trumpa do negocjacji w sprawie nabycia Grenlandii. Wraz z „zakupem” wyspy doszłoby do zmiany jej nazwy na „Red, White, and Blueland” (Czerwono-Biało-Niebieska Kraina).

Projekt ustawy przedstawił republikański kongresmen Buddy Carter. Zakłada on nie tylko rozpoczęcie negocjacji w sprawie zakupu Grenlandii, ale również zobowiązuje rząd federalny do zmiany nazwy wyspy w oficjalnych dokumentach na „Red, White, and Blueland”. Republikanie chcą kupić Grenlandię i zmienić jej nazwę Carter argumentuje, że takie posunięcie wzmocniłoby bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z „The New York Post” podkreślił, że dzięki dołączeniu „Red, White, and Blueland” Stany Zjednoczone staną się „większe niż kiedykolwiek”. Dodał również, że prezydent Trump słusznie uznaje zakup Grenlandii za priorytet dla bezpieczeństwa narodowego i z dumą powita jej mieszkańców w „najbardziej wolnym" kraju na świecie. Historyczne próby zakupu Grenlandii Stany Zjednoczone nie po raz pierwszy wyrażają zainteresowanie nabyciem Grenlandii. Już w 1867 roku pojawiła się pierwsza propozycja zakupu największej wyspy świata. W 1946 roku USA zaoferowały Danii 100 milionów dolarów w złocie oraz wymianę gruntów w zamian za Grenlandię, jednak oferta została odrzucona przez duński rząd. Tym razem jednak prezydent Trump chciałby wymusić sprzedaż, narzucając na Danię zaporowe cła. Reakcje Grenlandii i Danii Propozycje zakupu Grenlandii spotykają się z jednoznacznym sprzeciwem zarówno ze strony władz duńskich, jak i grenlandzkich. Premier Grenlandii, Múte Egede, stanowczo podkreślił, że „Grenlandczycy nie chcą być Amerykanami”.

Również premier Danii, Mette Frederiksen, zaznaczyła, że Grenlandia nie jest na sprzedaż, ale jest otwarta na współpracę. Strategiczne znaczenie Grenlandii Grenlandia ma kluczowe znaczenie strategiczne ze względu na swoje położenie w Arktyce oraz bogactwo surowców naturalnych, takich jak minerały ziem rzadkich, ropa naftowa i gaz ziemny. Zmiany klimatyczne i topnienie lodowców otwierają nowe możliwości eksploatacji tych zasobów oraz tworzą nowe szlaki żeglugowe, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie tym terytorium. Propozycje zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone budzą niepokój na arenie międzynarodowej. Wielka Brytania przypomniała o historycznym porozumieniu z 1917 roku, które daje jej prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży wyspy.

Warto dodać, że ewentualny zakup wyspy może wpłynąć na relacje USA z sojusznikami w NATO oraz z innymi krajami zainteresowanymi Arktyką, takimi jak Rosja i Chiny. Czytaj też:

