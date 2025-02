Mistrz Polski z bardzo ważnym komunikatem. Zaskakujący obrót sprawy

Jeśli mowa o siatkarzach Jastrzębskiego Węgla, to trudno inaczej spoglądać na sponsoring tego klubu, jak przez pryzmat miejscowej Spółki Skarbu Państwa. Jastrzębska Spółka Węglowa jest przy siatkówce od lat, a jak się okazuje, pomimo niepokojących wieści z ostatnich tygodni, nadal chce wspierać zespół w PlusLidze.

PlusLiga: Ważna umowa mistrzów Polski. Nowa nazwa Jastrzębskiego Węgla

Warto przypomnieć, że pod koniec stycznia b.r. informowaliśmy o komunikacie ze strony piłkarskiego GKS Jastrzębie-Zdrój. Drugoligowiec poinformował o wycofaniu się ze sponsoringu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Decyzję argumentowano „trudną sytuacją finansową”, za sprawą której JSW wypowiedziała klubowi piłkarskiemu umowę sponsoringową.

Kibice siatkówki z Jastrzębia-Zdroju mogli zatem być coraz mocniej zaniepokojeni tym, co czeka w niedalekiej przyszłości zespół mistrzów Polski. Coraz głośniej mowa bowiem o odejściach kluczowych zawodników, na czele z reprezentantami Polski, Norbertem Huberem, Jakubem Popiwczakiem, czy Tomaszem Fornalem.

Niezależnie od przyszłości wspomnianej trójki, Jastrzębska Spółka Węglowa nadal będzie grała razem z siatkarskim potentatem, nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku. Co warte podkreślenia, JSW jest partnerem strategicznym klubu od 2004 roku. Od 2012 dodatkowo realizuje za to projekt młodzieżowej siatkówki pod nazwą Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisaliśmy kolejną umowę z Jastrzębską Spółką Węglową. Chciałem za to bardzo podziękować naszemu Partnerowi Strategicznemu. To już 21 lat współpracy naszego Klubu z Partnerem Strategicznym. Te 21 lat to lata budowy klubu i marki, ciągłego rozwoju sportowego i lata wielkich sukcesów Jastrzębskiego Węgla na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. To także lata, kiedy powstała wspaniała, jedna z najlepszych w Polsce siatkarskich Akademii Talentów, jak również lata, które dały nam przepustkę do Europy – przyznał prezes mistrzów Polski Adam Gorol.

W PlusLidze oraz Lidze Mistrzów jastrzębska drużyna będzie występowała pod nową nazwą. Będzie to JSW Jastrzębski Węgiel.

Co jednak najcenniejsze, nawet w nieco trudniejszych czasach – odnosząc się do wieści o mniejszym finansowaniu czy też potrzebie zaciśnięcia pasa – JSW nadal pozostaje przy siatkówce. A to jasno pokazuje, że ten sport ma spore znaczenie w świadomości, zarówno samego miasta jak i regionu, ale też ujęciu ogólnopolskim.

