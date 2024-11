Rewolucja w Jastrzębskim Węglu! Zaskakujące wieści o mistrzach Polski

Nie jest tajemnicą, że sytuacja z finansowaniem ze strony spółek państwowych uległa zmianie. Takie sygnały pojawiały się i pojawiają w różnych częściach Polski. Przykładem jest ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która, choć nadal może liczyć na wsparcie ze strony Grupy Azoty, to z pewnością jest to już zupełnie inna rzeczywistość, aniżeli przed laty.

Andrzej Kowal nowym trenerem Jastrzębskiego Węgla?

Wokół PlusLigi, jak co roku, pojawia się coraz więcej transferowych spekulacji. Benjamin Toniutti albo Quinn Isaacson, z naciskiem na tego drugiego, w szeregach ZAKSY za odchodzącego do Asseco Resovii Rzeszów Marcina Janusza. Kamil Semeniuk, przez kilka dni łączony z powrotem do PlusLigi (m.in. Bogdanka LUK Lublin), ostatecznie pozostający w barwach Sir Susa Vim Perugia.

Kawałek czasu temu Tomasz Fornal został nieoficjalnie „przetransferowany” na nowy sezon do ligi tureckiej. Okazuje się, że mistrzowie Polski z Jastrzębia-Zdroju mogą mieć dużo głębsze zmiany kadrowe, aniżeli odejście przyjmującego reprezentacji Polski. Z klubem mogą pożegnać się również m.in. Jakub Popiwczak czy Norbert Huber (Asseco Resovia Rzeszów?), czyli kolejni gracze, z których korzystał i pewnie korzystać będzie trener Nikola Grbić.

Dobrze zaznajomiony z ruchami transferowymi w siatkarskim środowisku, tajemniczy użytkownik Artem, ponownie dorzucił – w środowe popołudnie – kilkoma ciekawymi informacjami. Oprócz wspomnianego Popiwczaka łączonego z wicemistrzami Polski z Zawiercia – w szeregach JW ma dojść do zmiany trenera. Nowym szkoleniowcem miałby zostać Andrzej Kowal, czyli obecnie opiekun Cuprum Stilon Gorzów Wlkp. A razem z Kowalem do JW ma powędrować libero Maksymilian Granieczny, który akurat to miejsce bardzo dobrze zna, będąc wychowankiem tamtejsze Akademii Jastrzębskiego Węgla.

Jeśli faktycznie te wieści by się sprawdziły, w Jastrzębiu-Zdroju może być kolejnym przykładem na to, że finansowanie względem dotychczasowych standardów, będzie po prostu mniejsze. A to również przekłada się na budowę zespołu na kolejny sezon. Wygląda na to, że w przypadku samych zainteresowanych, wieści zgodnie z klubową tradycją, zaczną pojawiać się dopiero po wygaśnięciu kontraktów – czyli zakończonych sezonach.

Do tego czasu... spekulacji ciąg dalszy.

