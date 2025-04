Legenda wróci do PlusLigi? Właśnie nadeszła nieoceniona pomoc

Z pewnością na otwieranie szampanów w Radomiu jeszcze zbyt wcześniej, ale coraz więcej pozytywnych sygnałów płynie z zasłużonego dla polskiej siatkówki miasta. Dwukrotny medalista MP (1994, 1995), zdobywca Pucharu Polski (1999), wreszcie miejsce, w którym wychowało się wiele znaczących postaci – będzie walczyć o PlusLigę.

Nowe nadzieje w Czarnych Radom. Nowy prezes i sponsor już w klubie

Jest kilka argumentów za poprawą sytuacji w klubie z Radomia. Sportowo, odkąd zespół przejął doświadczony trener Dariusz Daszkiewicz, Czarni zaliczyli serię 12 meczów bez porażki(!), która nadal trwa. Spoglądając na bilans fazy zasadniczej PLS 1. Ligi radomskiej drużyny, czyli 17 zwycięstw i 11 porażek, to najlepiej pokazuje, w jakiej pozycji startował zespół, a gdzie jest obecnie. Dokładnie na trzecim miejscu na mecie, przed play-off.

Druga dobra wiadomość to przejęcie sterów przez Wojciecha Żalińskiego. Byłego bardzo solidnego siatkarza, który swoją boiskową rzetelność najwyraźniej ma zamiar przekuć na skuteczne działania w roli prezesa Czarnych. Szef radomskiego klubu – oficjalnie od marca b.r. – zbiera pozytywne recenzje za pierwsze tygodnie swojej pracy.

To zresztą nie tylko pozytywne komentarze ze strony kibiców względem prezesa Żalińskiego, ale również działania nowego zarządzającego klubem. I to trzecia dobra wiadomość płynąca z Radomia. Klub pozyskał nowego… starego sponsora tytularnego. Firma Pierrot, wspierająca od wielu lat Czarnych, zdecydowała się mocniej zaangażować, dając jasny sygnał w stronę wsparcia w walce o PlusLigę w Radomiu. By ponownie w miejscu, w którym nie tak znowu dawno grali tacy siatkarze, jak Tomasz Fornal czy Norbert Huber, ponownie mogło być wielkie.

Kto wywalczy awans do PlusLigi? Rusza play-off na zapleczu!

Radomianie zdają sobie jednak sprawę, że o awans nie będzie łatwo. Zdecydowanym faworytem do wejścia do PlusLigi jest ChKS Chełm. Drużyna ze wschodniej części Polski w 28 meczach przegrała tylko dwa razy, w tabeli nad wiceliderem Lechią Tomaszów Mazowiecki, mając aż 20 punktów przewagi.

Pierrot Czarni zapewne jednak poszukają szansy na zajście jak najdalej w play-off. To również może być bowiem pewna furtka i sygnał dla władz PLS, że Radom jest gotowy do tego, by ponownie walczyć z najlepszymi w elicie.

Do tego droga jeszcze kręta i daleka, ale już sam fakt, że w ostatnim czasie płyną nieco lepsze sygnały ze strony klubu – pokazuje, że być może wkrótce o Czarnych znów będzie głośno – w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

