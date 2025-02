Kibole weszli na Śnieżkę i… odpalili race. Jest reakcja na złamanie przepisów

Dlaczego na Śnieżce, a nie na trybunach stadionu? Okazuje się, że to nie pierwsza taka sytuacja (o tym nieco później), a pewnego rodzaju, górska tradycja. Niestety, zupełnie niemająca nic wspólnego z przestrzeganiem tzw. Ustawy o ochronie przyrody.

„W dniu wczorajszym (tj. 1 lutego dop. eMPe) ponad setka kibiców Miedzi Legnica, Śląska Wrocław, Stali Bielsko, Promienia Żary oraz Karkonoszy JG zdobywa w niełatwych warunkach szczyt Śnieżki. Przypominając dodatkowo o trwających zapisach na mecz wyjazdowy do Łodzi. Wszyscy na ŁKS!!!” – można przeczytać na profilu Ultras Miedź Legnica na Facebooku.

Całość została zaopatrzona specjalnym nagraniem, udokumentowaniem, że rzeczywiście spora grupa kibiców (aka kiboli) znalazła się na samym szczycie. I to w warunkach zimowych, gdzie – jak wiadomo – przemierzanie górskiego szlaku, nie należy do najłatwiejszy.

Kibole na szczycie Śnieżki. Jest reakcja władz Karkonoskiego Parku Narodowego

Zdarzenie nie zostało niezauważone przez gospodarzy przestrzeni, w których znaleźli się kibice (aka kibole) kilku wcześniej wymienionych klubów piłkarskich. Karkonoski Park Krajobrazowy, jako instytucja, odniósł się do całego zamieszania.

Niestety dla górskich śmiałków, może się skończyć na karach. Doszło bowiem m.in. do złamania przepisów przy Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na szczycie, jednym z najbardziej znanych miejsc tego typu w Polsce.

„W związku z zaistniałą w dniu 1 lutego 2025 roku sytuacją wejścia ponad 100 kibiców kilku klubów z Dolnego Śląska na Śnieżkę, a jednocześnie złamaniu przez co najmniej kilku z nich przepisów z Ustawy o ochronie przyrody (m.in. art. 15 pkt. 1 ust. 10 i 20 – używanie źródeł światła o otwartym płomieniu oraz zakłócanie ciszy) Karkonoski Park Narodowy informuje: Kibice przed wejściem na teren Karkonoskiego Parku Narodowego spotkali się z przedstawicielami Straży Parku, gdzie zastępca komendanta Straży Parku informował grupę o przepisach /zakazach/ obowiązujących na terenie Parku z prośbą o stosowanie się przede wszystkim do zachowania ciszy, zakazu schodzenia poza wyznaczone szlaki, o innych zakazach wynikających z art. 15 Ustawy o ochronie przyrody. W związku z naruszeniem przy Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Śnieżce przepisów z art. 15 pkt 1 ust. 10 i 20 Karkonoski Park Narodowy wraz z Policją podejmują czynności zmierzające do ustalenia sprawców tych wykroczeń oraz ich ukaranie” – czytamy na profilu Karkonoskiego Parku Narodowego.

Co więcej, jak poinformował Michał Perzanowski, dziennikarz „Gazety Wrocławskiej”, wizyta na Śnieżce nie jest pierwszyzną w wykonaniu kibiców (aka kiboli). W przeszłość fanatycy pierwszoligowej Miedzi Legnica organizowali już tego typu wydarzenia, a nagrania łatwo odnaleźć w internetowej przestrzeni.

Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje, czy faktycznie dojdzie do czynności „zmierzających do ustalenia sprawców wykroczeń oraz ich ukaranie” – jak wspomniano w oświadczenia Karkonoskiego Parku Narodowego, które ukazało się we wtorek (tj. 11 lutego).

