FC Barcelona podjęła decyzję ws. Roberta Lewandowskiego. Polak na okładce!

Choć Robert Lewandowski ma 36 lat, nadal jego forma sportowa umieszcza go w gronie najlepszych napastników na świecie. FC Barcelona ma sporą pociechę z Polaka w bieżących rozgrywkach, biorąc pod uwagę całokształt.

Media: Robert Lewandowski z nowym kontraktem. FC Barcelona podjęła decyzję

Dorobek strzelecki RL9 jest naprawdę godny pochwały. W miniony weekend „Lewy” – zaliczając trafienie w meczu przeciwko Sevilli (4:1) – dołożył gola numer 19 w rozgrywkach LaLiga. Dla Polaka to… wyrównanie rezultatu z poprzedniego sezonu. A dodajmy, że Lewandowski zagrał dotychczas w 22 ligowych meczach. Dla porównania, w poprzedniej kampanii 19 goli udało się uzbierać RL9 w 35 występach.

To jednak nie wszystko. Lewandowski jest również liderem klasyfikacji strzelców, jeśli spojrzeć na rozgrywki Ligi Mistrzów. Najbardziej elitarny puchar ze stajni UEFA – to dodatkowa okazja do pokazania wielkiej sportowej klasy kapitana reprezentacji Polski. Lewandowski w ośmiu meczach zanotował już dziewięć trafień, walnie przyczyniając się do bezpośredniego awansu Barcelony do fazy 1/8 finału LM.

Te wszystkie dokonania nie umknęły uwadze zarządu Barcy. Jak informują dziennikarze „Mundo Deportivo” oraz Fabrizio Romano, najbardziej znany na świecie piłkarski „newsman”, podjęto decyzję o przedłużeniu umowy z Polakiem do czerwca 2026 roku. Co istotne, RL9 miał zapewnioną klauzulę przedłużenia kontraktu w przypadku rozegrania 55 procent meczów w bieżącym sezonie dla Barcy.

Kataloński klub postanowił jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom i pokazać, jak dużym zaufaniem darzy Polaka. Tym samym prolongata i dobre wieści dla RL9 miały pojawić się w ostatnich kilkunastu godzinach.

Wspomniane „Mundo Deportivo” przygotowało zresztą wymowną okładkę z Lewandowskim w roli głównej.

Piłkarzem Barcy jest również Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz wrócił z krótkiej emerytury i po kilku miesiącach trenowania pod okiem trenera Hansiego Flicka, został przez Niemca mianowany golkiperem numer 1 drużyny. Media od kilku tygodni informują, że w Barcelonie są zadowoleni z pracy Szczęsnego i nie jest wykluczone, że awaryjny powrót do gry okaże się dla Polaka… nieco dłuższą historią pobytu w barwach Barcy.

