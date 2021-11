Robert Lewandowski w pogoni za rekordami. Na horyzoncie kolejna szansa

Po przerwie reprezentacyjnej wracają krajowe ligi, czyli wraca również Bundesliga. Robert Lewandowski wraz ze swoimi kolegami wznowi marsz po 10. z rzędu mistrzostw Niemiec. Bawarczykom idzie to całkiem dobrze, ponieważ po 11 spotkaniach zajmują pierwsze miejsce w tabeli i wyprzedzają drugą Borussię o cztery oczka.

Najbliższe spotkanie wyjazdowe podopieczni Juliana Nagelsmanna rozegrają przeciwko Augsburgowi, który znajduje się obecnie w strefie spadkowej. Rafał Gikiewicz zapowiedział, że jest nastawiony na walkę. – Ważne, żeby udało nam się zdobyć chociaż jeden punkt – oceniał realistycznie bramkarz, cytowany przez „Donau-Kurier”. Dla Roberta Lewandowskiego może natomiast się ten mecz okazać autostradą do kolejnego rekordu.

Robert Lewandowski odpoczywał w meczu z Węgrami

Jeśli ktoś chciałby być złośliwy, powiedziałby, że Robert Lewandowski będzie miał mnóstwo sił na mecz z Augsburgiem, ponieważ wraz z Paulo Sousą postanowił, że w przypadku awansu do barażów po spotkaniu z Andorą nie weźmie udziału w potyczce z Madziarami. Pojedynek został przegrany, a brak „Lewego” był widoczny gołym okiem. W późniejszym oświadczeniu swoją sytuację wytłumaczył potrzebą odpoczynku. – Sygnalizowałem, że grając tak dużo spotkań i znając swój organizm, mogę nie być w optymalnej dyspozycji w obu meczach – napisał kapitan reprezentacji.

Lewandowski w pogoni za rekordem

Lewandowski strzelił już w tym roku kalendarzowym 37 bramek w rozgrywkach Bundesligi. Oznacza to, że do rekordu Gerda Muellera brakuje mu pięciu trafień. Jeśli Polak wystąpi we wszystkich sześciu pozostałych spotkaniach w tym roku i w każdym zdobędzie jedną bramkę, zdoła pobić fantastyczne osiągnięcie legendy niemieckiej piłki.

Augsburg – Bayern Monachium. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Augsburg – Bayern Monachium rozpocznie się w piątek 19 listopada o godzinie 20:30. Spotkanie będzie dostępne na platformie Viaplay.

