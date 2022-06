Były reprezentant Niemiec rozumie Roberta Lewandowskiego. Ten argument go przekonuje

Robert Lewandowski od dłuższego czasu komunikuje, że chce odjeść z Bayernu Monachium. Władze bawarskiego klubu nie ukrywają, że chcą, aby Polak wypełnił swój kontrakt u mistrza Niemiec. Jak na razie dwie oficjalne oferty ze strony FC Barcelony nie przekonały Bayernu do sprzedaży swojego najlepszego napastnika.

Wiele osób krytykuje zachowanie Polaka i nie rozumie jego chęci odejścia z Bayernu Monachium, w którym przecież ma status absolutnej gwiazdy i pewne miejsce w podstawowej jedenastce. Znajdują się jednak dużo osób w piłkarskim gronie, które wspierają kapitana Biało-Czerwonych. Jednym z nich jest Mario Gomez.

Mario Gomez rozumie Lewandowskiego. Przemawia do niego konkretny argument

Mario Gomez jest obecnie dyrektorem technicznym klubów Red Bulla z Niemiec, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Niemiec w wywiadzie dla „Kickera” odniósł się do sytuacji Roberta Lewandowskiego i Bayernu Monachium. – Wyraźnie nastawił się na zmianę. Rzadko który gracz Bundesligi jest o tym tak przekonany. Nie wiem, czy informacje o tym, że Erling Haaland negocjował z Bayernem są prawdziwe. Jeśli tak, i Robert Lewandowski to zauważył, to ułatwia mi to zrozumienie jego zachowania – stwierdził były reprezentant Niemiec.

Mario Gomez wystąpił w 78 meczach reprezentacji Niemiec i zdobył w nich 31 bramek. Napastnik między innymi Bayernu Monachium ma na swoim koncie między innymi zwycięstwo w Lidze Mistrzów i trzy mistrzostwa Niemiec.

Czytaj też:

Polscy siatkarze ostro o FIVB. Wsparli brazylijskiego kolegę po fachu