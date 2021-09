Kto zostanie nowym prezesem Zagłębia Lubin? Na czoło wysunął się jeden kandydat

Już wkrótce dowiemy się, kto będzie zarządzał Zagłębiem Lubin. Miedziowi szukają nowego prezesa po tym, jak Artur Jankowski przestał pełnić tę funkcję 11 września bieżącego roku. Kandydatów jest czterech – Jacek Kruszewski, Robert Sadowski, Arkadiusz Aleksander i Michał Kielen. Ostatniego uznaje się za faworyta.

Kim są poszczególni kandydaci?

Pierwszy przez kilkanaście lat szefował Wiśle Płock, drugi już wcześniej pracował u Miedziowych, trzeci z kolei to były piłkarz, który ostatnio prezesował Sandecji Nowy Sącz. Kielan natomiast obecnie jest radnym Powiatu Lubińskiego, a także wiceprezesem Związku Pracodawców Polska Miedź. Prywatnie kibicuje właśnie Zagłębiu.

Trudno w tej chwili wyrokować, czy to rzeczywiście najlepszy możliwy wybór dla klubu. Pewien niepokój budzi na pewno fakt, że wcześniej Kielan nie pracował w piłce nożnej. – To lokalny biznesmen bez doświadczenia w futbolu, ale będzie dobry do ogarnięcia bałaganu po Jankowskim – czytamy na portalu meczyki.pl.

Niewiadomą pozostaje również to, kiedy dokładnie nastąpi ogłoszenie powołania nowego prezesa Zagłębia.

Czytaj też:

Świetny weekend naszych snajperów w MLS. Polscy napastnicy są w genialnej formie. Mamy wideo