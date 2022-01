Ogromne straty finansowe Legii Warszawa. Te liczby są przerażające

Nie kończą się problemy Legii Warszawa, która niemal od początku sezonu 2021/22 znajduje się w głębokim kryzysie sportowym. Obecnie zajmuje bowiem przedostatnie miejsce w tabeli i musi walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. Wiele mówi się też o wewnętrznych konfliktach interesów w klubie, a także problemach z gwiazdami drużyny. Jakby tego było mało, okazuje się, że Wojskowi popadli również w kłopoty finansowe.

Ogromna strata finansowa Legii Warszawa za sezon 2021/22

Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl dotarł do sprawozdania finansowego stołecznego klubu za okres od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 roku. Raport, który zatwierdzono na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 29 grudnia, dowodzi, że finanse Legii są w kiepskim stanie.

Według dokumentu we wspomnianym wcześniej okresie warszawianie zanotowali stratę na poziomie 34,7 miliona euro. Klub nie uratował się przed tym wynikiem nawet pomimo faktu, że zdobył mistrzostwo Polski, a do tego sprzedał Michała Karbownika do Brightonu za pięć milionów złotych.

Jak wyglądały finanse Legii Warszawa w poprzednich latach?

Co gorsza, to nie pierwszy raz, kiedy Legia tak słabo wypada pod kątem finansowym w danym sezonie Ekstraklasy. Co prawda rok wcześniej odnotowała zysk na poziomie 7,5 miliona złotych, ale poprzednie lata też przynosiły jej ogromny straty. Za rozgrywki było to około 30 milionów, a jeszcze rok wcześniej prawie 45.

Dla porównania, w tym samym okresie (2020/21) Lech Poznań wykazał zysk netto na poziomie 50 milionów złotych. Był to najlepszy wynik w historii klubu ze stolicy Wielkopolski.

