Władze klubu straciły cierpliwość do trenera po meczu z Legią Warszawa. Zastąpi go ktoś z tej trójki

Jeszcze w poniedziałek 7 marca Jacek Magiera prowadził Śląsk w meczu z Legią Warszawa. Goście zaprezentowali się jednak beznadziejnie i w całym spotkaniu nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę Cezarego Miszty. Jako że to starcie było już ósmym ligowym z rzędu, w którym wrocławianie nie potrafili wygrać, szkoleniowiec został zwolniony.

Śląsk Wrocław zwolnił Jacka Magierę po meczu z Legią Warszawa

Klub wydał już w tej sprawie oficjalny komunikat. – To była dla nas bardzo trudna decyzja, ponieważ wierzyliśmy w projekt trenera Jacka Magiery i wspólnie chcieliśmy realizować długoterminowy plan rozwoju. [...] Potwierdzeniem właściwego kierunku, który razem obraliśmy, były pierwsze od lat występy WKS-u na arenie międzynarodowej. Dziś z dużym smutkiem informujemy, że zakończyła się nasza wspólna droga – powiedział prezes klubu, Piotr Waśniewski.

Choć wyrażał się on o trenerze w samych superlatywach, prawda jest taka, że Magiera w ostatnich miesiącach popełnił wiele błędów. Nie potrafił nadać drużynie określonego stylu gry, jego decyzje personalne co do poszczególnych zawodników budziły ogromne wątpliwości (jak usilne stawianie na Szymona Lewkota mimo słabych występów), a do tego zespół zawodził. Zamiast bić się o czołowe lokaty, pikował w tabeli. Magiera zostawia drużynę dopiero na 12. miejscu z przewagą zaledwie dwóch punktów nad strefą spadkową.

Trzech kandydatów na trenera Śląska Wrocław

Siłą rzeczy zaraz po zwolnieniu trenera zaczęto wymieniać szkoleniowców, którzy mogliby po nim przejąć Śląsk. Mówi się, iż faworytem jest Marcin Brosz, aczkolwiek on niedawno objął reprezentacją Polski w kategorii U-19. Ponadto w gronie kandydatów wymienia się też Piotra Tworka i Michała Probierza.

