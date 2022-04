Od tego zależy, czy Lukas Podolski zostanie w Górniku Zabrze. Prezes mówił też o umowie Jana Urbana

Mało kto spodziewał się, że Górnik Zabrze będzie w stanie zakończyć sezon Ekstraklasy w górnej połowie tabeli, a może okazać się, iż tak właśnie się stanie. Duża byłaby w tym zasługa Lukasa Podolskiego, czyli największej gwiazdy drużyny oraz jej trenera, Jana Urbana. Nie wiadomo jednak, czy obaj wymienieni nadal będą pracować w śląskim zespole w rozgrywkach 2022/23.

Prezes Górnika Zabrze o rozmowach z Lukasem Podolskim

Zwłaszcza temat przedłużenia umowy z byłym mistrzem świata wygląda na trudny. O rozmowach słychać już od dawna. Prezes klubu został zapytany o to, na jakim etapie są negocjacje z napastnikiem. – Zaawansowanym. Widzę pewien postęp, ale dyskusje wciąż trwają. Terminu zakończenia rozmów nie jestem w stanie podać – stwierdził.

Dodał też, od czego w dużej mierze zależy to, czy Podolski przedłuży kontrakt. – Łukasz mocno akcentuje pytania o kształt drużyny w przyszłym sezonie i cele, jakie będą stawiane przed Górnikiem. Przede wszystkim od tego uzależnia swoją decyzję. Interesują go ambitne rozwiązania. Chce z klubem o coś powalczyć, nie zadowala go gra w środku tabeli – wyznał działacz. W ostatnich pięciu meczach napastnik strzelił aż trzy bramki i zaliczył dwie asysty.

Czy Jan Urban pozostanie trenerem Górnika Zabrze w przyszłym sezonie?

Niepewna jest też przyszłość szkoleniowca zabrzan, czyli Jana Urbana. Jemu z kolei ma nie podobać się to, jak jest zarządzany Górnik. – Trener ma zapisany w kontrakcie cel do osiągnięcia. Jeśli tak się stanie, to z naszej strony umowa zostanie przedłużona automatycznie, ale wtedy pozostanie oczywiście jeszcze kwestia jego osobistej decyzji. Decydujące rozmowy odbędą się pewnie tuż po zakończeniu rozgrywek – powiedział Szymanek w kontekście trenera.

Czytaj też:

Cezary Kulesza został zapytany o relacje ze Zbigniewem Bońkiem. Szczera odpowiedź prezesa PZPN-u