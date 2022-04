Cezary Kulesza został zapytany o relacje ze Zbigniewem Bońkiem. Szczera odpowiedź prezesa PZPN-u

Reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa świata w Katarze, gdzie w fazie grupowej powalczy o punkty z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Awans do dalszego etapu rozgrywek zapewni Biało-Czerwonym zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca, co patrząc na ostatnie występy naszej kadry na mundialach, byłoby dużym sukcesem. Cezary Kulesza celuje jednak wyżej i zwraca uwagę na to, że reprezentacja powinna pojechać na turniej z odpowiednim nastawieniem.

Reprezentacja Polski. Cezary Kulesza o celu na MŚ 2022

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie ze sportowy24.pl zauważył, że każdy zespół biorący udział w mundialu „rozpoczyna walkę o tytuł mistrza świata” . – Polska także. Oczywiście, na dzień dobry priorytetem będzie wyjście z grupy, cele trzeba realizować krok po kroku. Cóż to jednak byłoby za postawienie sprawy, że gramy tylko o czwarty mecz? – odparł.

Kulesza został zapytany też o to, jak układa się jego współpraca ze Zbigniewem Bońkiem. W odpowiedzi prezes związku przyznał, że PZPN liczy na pomoc swojego byłego prezesa w kwestii lobbingu na rzecz kandydatury Polski jako gospodarza mistrzostw Europy kobiet w 2025 roku. – Utrzymujemy stały kontakt. Gdy dzwonię, Zbyszek odbiera telefon. I w odwrotną stronę także to działa – zdradził.

Kulesza o sukcesach PZPN-u

Podczas wywiadu padło także pytanie o to, czy Kulesza nie obawia się ataków ze strony Bońka. – Za co Zbyszek miałby mnie atakować? PZPN funkcjonuje sprawnie, wszyscy, którzy myśleli – lub wręcz mieli nadzieję – że po kilku miesiącach moich rządów w polskiej piłce zapanuje chaos, zawiedli się – odparł.

Kulesza wymienił również sukcesy PZPN-u pod jego wodzą. Zaliczył do nich m.in. wybór Czesława Michniewicza na selekcjonera, awans na mistrzostwa świata, rozwiązanie kontraktu z Paulo Sousą bez konieczności wypłacania mu odprawy czy dobrze działający marketing. – Odbiór PZPN jest bardzo dobry, ludzie liczą się z naszym zdaniem i popierają nasz głos w najtrudniejszych sprawach – dodawał.

