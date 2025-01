Niepokojące wieści ws. Igi Świątek. Polka musiała zejść z kortu!

Do sytuacji doszło w trzecim secie meczu, przy stanie 2:1 dla Brytyjki Katie Boulter. W całym spotkaniu Polka remisuje 1:1. Świątek w dotychczasowym turnieju w Australii zagrała w czterech meczach, dwóch singlowych i dwóch mikstowych, wygrywając każde z nich.

Świątek poprosiła o interwencję medyczną i po konsultacji z medykami, opuściła kort w Sydney, żeby skorzystać z tzw. medical time-out. Trudno określić, jak poważny jest to problem ze zdrowiem. Polka powróciła na kort z zabandażowanym prawym udem. Świątek nie poddała jednak spotkania, nadal walcząc o kluczowy w kontekście awansu do półfinału United Cup. W pierwszym meczu rywalizacji Polski z Wielką Brytanią swoje spotkanie w dwóch setach wygrał Hubert Hurkacz.

United Cup 2025. Reprezentacja Polski w światowej czołówce

Polska drużyna z kompletem zwycięstw zakończyła rozgrywki grupowe. Reprezentacja w obu przypadkach wygrała 2:1, najpierw z Norwegią, a następnie z Czechami. Co ciekawe, komplet zwycięstw zaliczyła Iga Świątek. Liderka drużyny zwyciężyła zarówno w singlu, jak i mikście, najpierw w duecie z Janem Zielińskim (vs Norwegia), a następnie Hubertem Hurkaczem (vs Czechy).

Warto przypomnieć, że w przypadku historii United Cup, polskiemu tenisowi idzie całkiem przyzwoicie. Dotychczas rozegrano dwa finały, a w jednym z nich – tym ubiegłorocznym (2023/24) – wystąpiła reprezentacja Polski. Ostatecznie Świątek i Hurkacz ulegli kadrze Niemiec, reprezentowanej przez Angelikę Kerber (przegrała ze Świątek), Alexa Zwieriewa (wygrał z Hurkaczem) i debel Laura Siegemund / Alexander Zwieriew (ograł duet Świątek/Hurkacz). W premierowej edycji USA w finale zmiażdżyło Italię aż 4:0.

Mecze są pokazywane na antenach Polsatu Sport oraz internetowo m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

