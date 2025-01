Hubert Hurkacz z kluczowym przełamaniem! Polak dał sukces reprezentacji

Reprezentacja Polski jest na najlepszej drodze do półfinału imprezy rozgrywanej w Australii. Hubert Hurkacz wygrał w dwóch setach, 7:6(3) i 7:5. Po wrocławskim tenisiście do gry wkroczy Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Katie Boulter. W przypadku zwycięstwa Polska zapewni sobie miejsce w najlepszej czwórce United Cup 2025.

United Cup: Hubert Hurkacz – Billy Harris. Cenne zwycięstwo Polaka!

Przed spotkaniem było wiadomo, że faworytem pojedynku będzie wrocławianin. Hurkacz powraca na światowe korty po poważnej kontuzji kolana, której nabawił się podczas ubiegłorocznego Wimbledonu. Z tego też względu Polak nie wystąpił m.in. w turnieju olimpijskim igrzysk w Paryżu.

Podczas trwającego United Cup Hurkacz nie mógł się jednak przełamać. Zarówno z Norwegią, jak i Czechami, najlepszy polski singlista (16. ATP) przegrał swoje mecze. Przełamanie przyszło w trzecim pojedynku. Hurkacz wygrał w dwóch setach w ćwierćfinale z Wielką Brytanią. Będący poza czołową setką rankingu Billy Harris starał się, jak mógł, ale w kluczowych momentach, to Hurkacz pokazał klasę sportową, zdobywając cenne punkty przy serwisie przeciwnika.

Pierwszy set zakończył się dopiero w tie-breaku. Obaj tenisiści pilnowali swoich gemów serwisowych. Ostatecznie wrocławianin zdołał jednak wyższy bieg, dzięki czemu zwyciężył w kluczowym gemie 7:3. Drugi set? Tutaj doszło do jednego przełamania, w jedenastym gemie odsłony. Hurkacz wyszedł na 6:5 i nie pozwolił Brytyjczykowi choćby pomyśleć o przełamaniu powrotnym. Polak zwyciężył do zera przy swoim serwisie, dzięki czemu dorzucił gema na 7:5 i 2:0 w całym meczu.

Na czwartek przewidziano jeszcze dwie odsłony rywalizacji Polska – Wielka Brytania. Wspomniany mecz Świątek z rewelacyjnie spisującą się w sezonie 2024 Boulter oraz mikst. W przypadku ostatniej rywalizacji, odbędzie się ona nawet przy stanie 2:0 dla Polski, czyli pewnej wygranej i awansie do półfinału United Cup 2025.

Warto przypomnieć, że w przypadku historii United Cup, polskiemu tenisowi idzie całkiem przyzwoicie. Dotychczas rozegrano dwa finały, a w jednym z nich – tym ubiegłorocznym (2023/24) – wystąpiła reprezentacja Polski. Ostatecznie Świątek i Hurkacz ulegli kadrze Niemiec, reprezentowanej przez Angelikę Kerber (przegrała ze Świątek), Alexa Zwieriewa (wygrał z Hurkaczem) i debel Laura Siegemund / Alexander Zwieriew (ograł duet Świątek/Hurkacz). W premierowej edycji USA w finale zmiażdżyło Italię aż 4:0.

United Cup 2025. Kiedy gra reprezentacja Polski?

Polska drużyna z kompletem zwycięstw zakończyła rozgrywki grupowe. Reprezentacja w obu przypadkach wygrała 2:1, najpierw z Norwegią, a następnie z Czechami. Co ciekawe, komplet zwycięstw zaliczyła Iga Świątek. Liderka drużyny zwyciężyła zarówno w singlu, jak i mikście, najpierw w duecie z Janem Zielińskim (vs Norwegia), a następnie Hubertem Hurkaczem (vs Czechy).

Mecze są pokazywane na antenach Polsatu Sport oraz internetowo m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

