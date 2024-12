Nagły komunikat ws. Igi Świątek. Wyjaśniła się przyszłość polskiej tenisistki

Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w United Cup. W poniedziałek 30 grudnia tenisistka pewnie pokonała Malene Helgoe 6:1, 6:0 i tym samym dała Polsce prowadzenie z Norwegią 1:0 w meczu grupy B. Tuż po zakończeniu spotkania w sprawie Polki pojawił się pilny komunikat.



POLADA z kluczową decyzją ws. Igi Świątek



Polska Agencja Antydopingowa ogłosiła, że nie będzie się odwoływać od decyzji Międzynarodowej Agencji ds Integralności Tenisa w sprawie Igi Świątek. „Po kompleksowym zbadaniu i weryfikacji pełnych akt sprawy zawodniczki, POLADA postanowiła nie wnosić odwołania od decyzji” – napisano w oświadczeniu.

Przedstawiciele agencji podkreślili, że „przeprowadzenie dogłębnej i rzetelnej analizy przez ekspertów POLADA pozwoliło na podjęcie obiektywnej i zgodnej z przepisami antydopingowymi decyzji”.

Dla Igi Świątek są to bardzo dobre wieści, ponieważ oznacza to, że polska agencja nie dostrzega żadnych nieprawidłowości ze strony naszej tenisistki. To jednak nie oznacza całkowitego końca sprawy. Prawo do wniesienia odwołania przysługuje jeszcze Światowej Agencji Antydopingowej. WADA ma czas na ewentualny ruch w tej sprawie 21 dni liczonych od 1 stycznia 2025 roku.

Iga Świątek i afera dopingowa

12 sierpnia Iga Świątek przeszła kontrolę antydopingową przed turniejem w Cincinnati. W przebadanej próbce znaleziono śladowe ilości triametazydyny, która znajduje się na liście substancji zakazanych. Polka udowodniła, że nie korzystała z dopingu a substancja dostała się do jej organizmu poprzez zanieczyszczenie stosowanego przez nią leku z melatoniną.

W związku z tym Międzynarodowej Agencji ds Integralności Tenisa ITIA zdecydowała o najmniejszym wymiarze kary: miesięcznym zawieszeniu, które zakończyło się na początku grudnia.

