Zaskoczenie ws. Igi Świątek w reprezentacji Polski. Właśnie doszło do zmiany

Kilkadziesiąt godzin wstecz informowaliśmy o możliwej korekcie, co do wstępnych założeń związanych z mikstem reprezentacji Polski podczas United Cup. Początkowe założenie? Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Po czasie zaczęto jednak coraz mocniej rozważać wersję z Janem Zielińskim w duecie z wiceliderką rankingu WTA.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w mikście. Jan Zieliński rezerwowym

Ostatecznie zdecydowano się na wariant, który był grany już na kortach m.in. przy okazji ubiegłorocznego United Cup. Świątek i Hurkacz będą zatem tworzyć miksta w Australii.

Zieliński w samym 2024 roku wygrał w dwóch turniejach wielkoszlemowych w mikście, w Australian Open oraz Wimbledonie. Dodatkowo dotarł również w duecie z Hsieh Su-wei do półfinału na kortach im. Rolanda Garrosa. Gdyby zatem miało dojść do zmiany mikstowej, z pewnością wstawienie Zielińskiego za Hurkacza, nie zadziałałoby na niekorzyść wartości sportowej reprezentacji Polski.

twitter

Warto przypomnieć, że w przypadku historii United Cup, polskiemu tenisowi idzie całkiem przyzwoicie. Dotychczas rozegrano dwa finały, a w jednym z nich – tym ubiegłorocznym (2023/24) – wystąpiła reprezentacja Polski. Ostatecznie Świątek i Hurkacz ulegli kadrze Niemiec, reprezentowanej przez Angelikę Kerber (przegrała ze Świątek), Alexa Zwieriewa (wygrał z Hurkaczem) i debel Laura Siegemund / Alexander Zwieriew (ograł duet Świątek/Hurkacz). W premierowej edycji USA w finale zmiażdżyło Italię aż 4:0.

United Cup 2025. Kiedy dokładnie zagra reprezentacja Polski?

Polska zagra w rozgrywkach grupowych United Cup 2025 w Sydney. Reprezentacja zmierzy się z Norwegią (poniedziałek, 30 grudnia) i Czechami (środa, 1 stycznia). Rywalizacja toczyć się będzie w singlu żeńskim, męskim oraz mikście. Mecz z Norwegią rozpocznie się od g. 7:30 polskiego czasu, starciem Świątek z Malene Helgo. Następnie Hurkacz zmierzy się z Casperem Ruudem (9:30). Mikst zaplanowano na 11:30.

Co do starcia Polska – Czechy, zacznie się od g. 0:30 meczem Hurkacza z Tomasem Machacem. Następnie Świątek kontra Karolina Muchova (2:30) i ok. 4:30 mikst. Mecze będą pokazywane na antenach Polsatu Sport oraz internetowo m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Iga Świątek uśmiechnięta od ucha do ucha. Tak bawi się reprezentacja Polski!Czytaj też:

Legenda rezygnuje! To efekt katastrofy w Turnieju Czterech Skoczni