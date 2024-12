Iga Świątek uśmiechnięta od ucha do ucha. Tak bawi się reprezentacja Polski!

W przypadku historii United Cup, polskiemu tenisowi idzie całkiem przyzwoicie. Dotychczas rozegrano dwa finały, a w jednym z nich – tym ubiegłorocznym (2023/24) – wystąpiła reprezentacja Polski. Ostatecznie Iga Świątek i Hubert Hurkacz ulegli kadrze Niemiec, reprezentowanej przez Angelikę Kerber (przegrała ze Świątek), Alexa Zwieriewa (wygrał z Hurkaczem) i debel Laura Siegemund / Alexander Zwieriew (ograł duet Świątek/Hurkacz). W premierowej edycji USA w finale zmiażdżyło Italię aż 4:0.

Iga Świątek z uśmiechem w Australii. Pozytywne obrazki z polskiego teamu

O sukces w tegorocznym United Cup, powalczą: Iga Świątek, Alicja Rosolska, Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak i Jan Zieliński. Kapitanem drużyny będzie Mateusz Terczyński.

twitter

W mediach społecznościowych pojawiły się pozytywne zdjęcia, ukazujące, jak pozytywnie czas spędził polski zespół. Na ujęciach widać praktycznie cała tenisowa reprezentacja.

twitter

To budujące, jak dobrze dogaduje się drużyna, która będzie jedną z najmocniejszych w gronie występujących na kortach w Australii.

twitter

United Cup 2025. Kiedy dokładnie zagra reprezentacja Polski?

Polska zagra w rozgrywkach grupowych United Cup 2025 w Sydney. Reprezentacja zmierzy się z Norwegią (poniedziałek, 30 grudnia) i Czechami (środa, 1 stycznia). Rywalizacja toczyć się będzie w singlu żeńskim, męskim oraz mikście. Mecz z Norwegią rozpocznie się od g. 7:30 polskiego czasu, starciem Świątek z Malene Helgo. Następnie Hurkacz zmierzy się z Casperem Ruudem (9:30). Mikst zaplanowano na 11:30.

Co do starcia Polska – Czechy, zacznie się od g. 0:30 meczem Hurkacza z Tomasem Machacem. Następnie Świątek kontra Karolina Muchova (2:30) i ok. 4:30 mikst. Mecze będą pokazywane na antenach Polsatu Sport oraz internetowo m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Michał Kubiak wraca do PlusLigi? Ma do niego dołączyć inny mistrz świata!Czytaj też:

Mecz roku, a nawet więcej! Polscy siatkarze tym triumfem przeszli do historii