Iga Świątek z bardzo szczerym wyznaniem. „Bałam się…”

Wiceliderka rankingu WTA będzie najmocniejszą kartą w szeregach reprezentacji Polski. Iga Świątek powraca do gry na dobre, po przymusowym zawieszeniu, związanym z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

Iga Świątek szczerze o swoich obawach po zamieszaniu z dopingiem

Sprawa, którą rozstrzygnęła Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisowej (ITIA), zakończyła się uznaniem, że niedozwolona substancja znalazła się w organizmie Polki, ze względu na zanieczyszczenie leku, konkretnie melatoniny. Świątek korzysta z niego regularnie, np. na problemy ze snem. Zanieczyszczenie ze strony producenta to zatem w głównej mierze wina takowego, a nie samej tenisistki.

Polka podczas konferencji prasowej polskiej drużyny przed United Cup 2025, wróciła do tamtego trudnego momentu. Dodatkowo nawiązała do tego, czego obawiała się po oficjalnym ogłoszeniu zamieszania z pozytywnym wynikiem antydopingowym.

twitter

– Bałam się, że większość ludzi się ode mnie odwróci. Uważam, że reakcja była bardziej pozytywna, niż się spodziewałam. Większość ludzi rozumie sytuację i wie, że nie miałam wpływu na to, co się stało […] Oczywiście, że pojawią się jakieś negatywne komentarze i nie unikniesz tego. Muszę to po prostu zaakceptować i szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to – przyznała Świątek, cytowana przez WP/SportoweFakty.

United Cup 2025. Kiedy dokładnie zagra reprezentacja Polski?

Polska zagra w rozgrywkach grupowych United Cup 2025 w Sydney. Reprezentacja zmierzy się z Norwegią (poniedziałek, 30 grudnia) i Czechami (środa, 1 stycznia). Rywalizacja toczyć się będzie w singlu żeńskim, męskim oraz mikście. Mecz z Norwegią rozpocznie się od g. 7:30 polskiego czasu, starciem Świątek z Malene Helgo. Następnie Hurkacz zmierzy się z Casperem Ruudem (9:30). Mikst zaplanowano na 11:30.

Co do starcia Polska – Czechy, zacznie się od g. 0:30 meczem Hurkacza z Tomasem Machacem. Następnie Świątek kontra Karolina Muchova (2:30) i ok. 4:30 mikst. Mecze będą pokazywane na antenach Polsatu Sport oraz internetowo m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

W przypadku historii United Cup, polskiemu tenisowi idzie całkiem przyzwoicie. Dotychczas rozegrano dwa finały, a w jednym z nich – tym ubiegłorocznym (2023/24) – wystąpiła reprezentacja Polski. Ostatecznie Świątek i Hurkacz ulegli kadrze Niemiec, reprezentowanej przez Angelikę Kerber (przegrała ze Świątek), Alexa Zwieriewa (wygrał z Hurkaczem) i debel Laura Siegemund / Alexander Zwieriew (ograł duet Świątek/Hurkacz). W premierowej edycji USA w finale zmiażdżyło Italię aż 4:0.

O sukces w United Cup, powalczą: Iga Świątek, Alicja Rosolska, Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak i Jan Zieliński. Kapitanem drużyny będzie Mateusz Terczyński.

Czytaj też:

Wilfredo Leon dla „Wprost”: Plany na rok 2025? Medal mistrzostw świata!Czytaj też:

Iga Świątek i Aryna Sabalenka z wymownym przekazem. To zdjęcie jest hitem!