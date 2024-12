Iga Świątek w zupełnie nowym duecie z Polakiem. Spore zaskoczenie

Duet Iga Świątek – Hubert Hurkacz, miał być strzałem w dziesiątkę, spoglądając na rok 2024. Najlepsza singlistka i najlepszy singlista z Polski, taka mieszanka była pomysłem na sukcesy m.in. podczas tenisowych zmagań olimpijskich w Paryżu. Ostatecznie z tego planu nic nie wyszło, a to za sprawą kontuzji „Hubiego” podczas Wimbledonu, czyli tuż przed startem rywalizacji na igrzyskach.

Iga Świątek i Jan Zieliński w mikście. Zabraknie Huberta Hurkacza

Wygląda na to, że podobny scenariusz czeka duet Świątek – Hurkacz w trakcie United Cup 2025. Wrocławianin jest zdrowy i gotowy do gry, ale ostatecznie w mikście w barwach reprezentacji Polski powinniśmy zobaczyć wiceliderkę światowych list z Janem Zielińskim. Co wyborem jest całkiem niezłym, spoglądając na dorobek warszawianina w ostatnich latach swojej bogatej kariery.

Zieliński w samym 2024 roku wygrał w dwóch turniejach wielkoszlemowych w mikście, w Australian Open oraz Wimbledonie. Dodatkowo dotarł również w duecie z Hsieh Su-wei do półfinału na kortach im. Rolanda Garrosa.

Jeśli decyzja o wystawieniu duetu Świątek – Zieliński się potwierdzi, niewykluczone, że zadziała to z korzyścią dla polskiej drużyny. Polak ma duże doświadczenie w mikście, w przeciwieństwie do wspomnianego Hurkacza. „Hubi” skupi się za to grze w singlu.

United Cup 2025. Kiedy dokładnie zagra reprezentacja Polski?

Polska zagra w rozgrywkach grupowych United Cup 2025 w Sydney. Reprezentacja zmierzy się z Norwegią (poniedziałek, 30 grudnia) i Czechami (środa, 1 stycznia). Rywalizacja toczyć się będzie w singlu żeńskim, męskim oraz mikście. Mecz z Norwegią rozpocznie się od g. 7:30 polskiego czasu, starciem Świątek z Malene Helgo. Następnie Hurkacz zmierzy się z Casperem Ruudem (9:30). Mikst zaplanowano na 11:30.

Co do starcia Polska – Czechy, zacznie się od g. 0:30 meczem Hurkacza z Tomasem Machacem. Następnie Świątek kontra Karolina Muchova (2:30) i ok. 4:30 mikst. Mecze będą pokazywane na antenach Polsatu Sport oraz internetowo m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

W przypadku historii United Cup, polskiemu tenisowi idzie całkiem przyzwoicie. Dotychczas rozegrano dwa finały, a w jednym z nich – tym ubiegłorocznym (2023/24) – wystąpiła reprezentacja Polski. Ostatecznie Świątek i Hurkacz ulegli kadrze Niemiec, reprezentowanej przez Angelikę Kerber (przegrała ze Świątek), Alexa Zwieriewa (wygrał z Hurkaczem) i debel Laura Siegemund / Alexander Zwieriew (ograł duet Świątek/Hurkacz). W premierowej edycji USA w finale zmiażdżyło Italię aż 4:0.

O sukces w United Cup, powalczą: Iga Świątek, Alicja Rosolska, Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak i Jan Zieliński. Kapitanem drużyny będzie Mateusz Terczyński.

