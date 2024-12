Michał Kubiak wraca do PlusLigi? Ma do niego dołączyć inny mistrz świata!

PlusLiga przyciąga głośne nazwiska. Latem 2024 roku do polskich rozgrywek trafili m.in. znani reprezentaci Polski Bartosz Kurek i Wilfredo Leon czy Amerykanin Aaron Russell. Niewykluczone, że to nie koniec ciekawych ruchów, w kontekście sezonu 2025/26.

PlusLiga: Michał Kubiak i Fabian Drzyzga trafią do PSG Stali Nysa?

Rynek transferowy ruszył na dobre właściwie kilka tygodni po rozpoczęciu trwającego sezonu. Plotek jest mnóstwo, niektóre mniej, inne bardziej wiarygodne. W kontekście powrotu do PlusLigi przewijała się już postać Fabiana Drzyzgi. Rozgrywający, który jest dwukrotnym mistrzem świata (2014 i 2018), był łączony z transferem do Indykpolu AZS Olsztyn. Olsztynianie mają ambitne plany na kolejną kampanię, ponownie chcąc się włączyć do gry o wysokie cele.

Może się jednak okazać, że Drzyzga z Turcji wróci do PlusLigi, ale niekoniecznie do Olsztyna. Znany portal siatka.org, wskazuje nowy kierunek transferowy rozgrywającego. Ma to być PSG Stal Nysa, klub, którego może czekać rewolucja. Z Opolszczyzną ma się bowiem pożegnać m.in. Michał Gierżot, przymierzany do głośnego powrotu do Jastrzębskiego Węgla, w którym stawiał pierwsze, jeszcze młodzieżowe kroki.

Co do pozycji przyjmującego, w kontekście ew. odejścia Gierżota, również pojawia się ciekawy wątek. Ponownie mowa o dwukrotnym mistrzu świata z kadrą Polski, dodatkowo byłym kapitanie drużyny. Michał Kubiak, on również miałby znaleźć się w nowym sezonie w szeregach PSG Stali Nysa. Czy stworzą duet z Drzyzgą? Przy tego typu spekulacjach wydaje się, że kluczowa jest kwestia finansów oraz tego, o jakie cele miałaby walczyć PSG Stal w kolejnym sezonie. Póki co, w Nysie chcą się przede wszystkim utrzymać.

Bartosz Kurek odchodzi z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Tuż przed przerwą świąteczną sensacyjne wieści transferowe napłynęły od kapitana reprezentacji Polski. Bartosz Kurek przyznał, że po zakończeniu kampanii 2024/25 rozstaje się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

– Myślę, że jeszcze trzy dobre sezony chciałbym zagrać. Nie wiem, czy w Polsce. Nie mam kontraktu na przyszły sezon. Nie mam kontaktu na przyszły sezon w ZAKS-ie. Ta informacja się jeszcze nie pojawiła, ale jesteśmy w trakcie rozmów z moim menadżerem. Szukamy jakiegoś nowego klubu […] Myślę, że środowisko siatkarskie już wiedziało na ten temat. To jest jedna z rzeczy, które wymagają bardzo szybkiej zmiany w naszym środowisko siatkarskim. Czyli roznoszenie się plotek, jakiś takich twitterowych informacji. Ja bym wolał, żeby pewne informacje były podawane szybko i oficjalnie – przyznał Bartosz Kurek w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na Kanale Zero.

Przypomnijmy, że Kurek miał sporego pecha po powrocie do PlusLigi. W pierwszej kolejce siatkarz doznał bowiem nieszczęśliwej, ale też poważnej kontuzji oka. Od tego czasu do gry wskoczył Mateusz Rećko, a kapitan ZAKSY stracił właściwie całą pierwszą część fazy zasadniczej.

