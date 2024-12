Oto pięć wyjątkowych postaci polskiego sportu. Rok 2024 należał do nich!

Kibice piłkarscy z pewnością żachną się, wskazując na mistrzostwa Europy, jako najważniejsze wydarzenie ostatnich dwunastu miesięcy. Trzeba sobie jednak śmiało powiedzieć, że reprezentacja Polski nie rzuciła konkurencji ze Starego Kontynentu na kolana. Wręcz przeciwnie, miało być jak nigdy, a skończyło się… jak zawsze. Czyli na rozgrywkach grupowych i braku awansu do tzw. fazy pucharowej.

Choć Robert Lewandowski i spółka nie zawojowali Euro 2024 w Niemczech, w naszym zestawieniu znajdzie się pewna mocna, piłkarska postać. Co więcej, jednoznacznie powiązany z największym sukcesem reprezentacji Polski w jej historii.

Wybór piątki nie należał do najprostszych, a jej kolejność wynika wyłącznie z dwóch kwestii. Najpierw wyróżniamy kobiety, to po pierwsze, a dodatkowo – obowiązuje uszeregowanie alfabetyczne. Nie ma tu mowy o kimś ważnym i ważniejszym.

Aleksandra Mirosław, czyli jedyna złota medalistka z Polski na IO 2024

Właściwie w tym jednym zdaniu, można zamknąć powody, dla których Polka znalazła się w zestawieniu za rok 2024. Mirosław wytrzymała presję oczekiwań, przyjeżdżając do stolicy Francji, jako główna kandydatka do złotego medalu. Igrzyska olimpijskie potrafiły już jednak brutalnie weryfikować niejedną i niejednego.

Specjalistka od wspinaczki sportowej, konkretnie tej na czas, potwierdziła, że bycie mistrzynią świata czy rekordzistką globu (nowe dwa rekordy w Paryżu, ten ostatni na poziomie 6,06 s), można przekuć na ten najważniejszy w życiu sportowym medal. Mirosław pozostaje podziękować, bo tylko ona zapewniła „Mazurkowi Dąbrowskiego” zaistnienie podczas igrzysk w Paryżu. To szczęście samej zainteresowanej, ale i smutna prawda dla reszty.

Iga Świątek, mistrzyni kortów im. Rolanda Garrosa, choć nie podczas igrzysk

Polka zaliczyła zapewne jedne z najdziwniejszych dwunastu miesięcy w swojej karierze. Z jednej strony świetne pierwsze półrocze, podczas którego Świątek odniosła kilka naprawdę cennych triumfów. Wygrane w Indian Wells, Madrycie, Rzymie, czy wreszcie czwarty raz wielkoszlemowo w Paryżu, są tego najlepszymi dowodami. Świątek zaliczyła również olimpijskie podium, jako pierwsza Polka w dziejach olimpizmu. Problem jednak w tym, że Świątek do Francji przyjeżdżała w roli zdecydowanej faworytki. I jak sama przyznała, z perspektywy czasu, choć brązowy medal jest cenny, to na pewno apetyt na złoto był oczywistą, sportową ambicją.

Drugie półrocze to też wielka próba dla strony mentalnej Polki. Od pozytywnego wyniku testu antydopingowego, rozstania z trenerem Tomaszem Wiktorowskim, na utracie pozycji liderki rankingu WTA kończąc. Świątek jednak nadal jest jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla polskiego sportu.

Ewa Pajor, ambasadorka piłki nożnej kobiet – z awansem na historyczne Euro

Można odnieść wrażenie, że polski sport był i jest kobietą. Piłkarki nożne właśnie w 2024 roku zapewniły sobie pierwszą, historyczną przepustkę na międzynarodowej imprezy. Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet istnieje od 1971 roku. Po 43 latach, dokładnie 3 grudnia, wygrywając dwumecz barażowy z Austriaczkami, Polki awansowały na Euro 2025.

Liderka zespołu? Oczywiście Ewa Pajor. Kapitanka, która w 2024 roku spełniła nie tylko wielkie marzenie – awansując na ME w dniu swoich urodzin – ale zaliczyła transfer do FC Barcelony. Razem z Robertem Lewandowskim, Pajor stanowi o ofensywnej sile klubu ze stolicy Katalonii. Polka prezentuje się na tyle dobrze, że wskazywanie jej do miana zwyciężczyni Złotej Piłki, wcale nie jest mocno odklejone od rzeczywistości. I co najważniejsze, Pajor ciągle się rozwija, tak samo chcąc rozwijać futbol kobiet w Polsce.

Michał Dąbrowski – nieodżałowany symbol heroizmu polskich paralimpijczyków

To szczególne wyróżnienie. Dąbrowski podczas igrzysk paralimpijskich zdobył dwa srebrne medale w szermierce. Oprócz rywalizacji sportowej człowiek ten prowadził nierówną walkę z nowotworem. W listopadzie 2023 roku u Dąbrowskiego wykryto śmiertelną chorobę. Zdiagnozowano u niego nowotwór przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych. Dąbrowski w Paryżu walczył nie tylko o miejsca na podium, ale też nie ukrywał, że chce wygrać walkę o swoje zdrowie.

Nie poddał się. Zarówno występ w Paryżu, jak i zbiórka internetowa, zakończyły się sukcesami Dąbrowskiego. Niestety, śmiertelna choroba ponownie zaatakowała. Zawodnik sekcji Szermierki na Wózkach Legii Warszawa zmarł w listopadzie, wieku zaledwie 38 lat. Dzień przed śmiercią prezydent Andrzej Duda odznaczył Dąbrowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu paralimpijskiego. Dodajmy, paralimpijska reprezentacja Polski w Paryżu sięgnęła po 23 medale.

Tomasz Fornal, siatkarz kompletny i postać wykraczająca daleko poza sport

Skoro premier Donald Tusk podczas spotkania po igrzyskach, sugeruje, że wykorzysta twoją przemowę w trakcie spotkań Rady Ministrów, to wiedz, że była ona ważna! A tak już na poważnie, to był rok Fornala. Siatkarz, który wygrał w cuglach PlusLigę, drugi raz z rzędu awansował do finału Ligi Mistrzów – choć tego skalpu w barwach Jastrzębskiego Węgla – nie udało się Fornalowi osiągnąć. Co jednak najistotniejsze, został liderem reprezentacji Polski.

Jego kwiecista przemowa w półfinale olimpijskim z USA, to jedno. Fornal w kluczowych momentach, razem z Wilfredo Leonem czy Jakubem Kochanowskim, trzymał zespół mentalnie na powierzchni. Siatkarz wzbudza ogromne zainteresowanie, a jeśli tylko siatkówka nadal będzie się miała tak dobrze w Polsce, to w perspektywie kolejnych lat, zestawianie go w jednym szeregu np. z Bartoszem Kurkiem, może nie być czymś niewyobrażalnym. I co najważniejsze, pomimo dużej popularności, Fornal konsekwentnie potwierdza na boisku, że jest jednym z najlepszych w swoim fachu.

