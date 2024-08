Wyjątkowy moment na igrzyskach. Mazurek Dąbrowskiego i dwa medale dla Polski

Do środy (tj. 7 sierpnia) polscy kibice musieli czekać na pierwsze złoto na igrzyskach olimpijskich w Paryżu dla reprezentacji Polski. Jego autorką została Aleksandra Mirosław, rekordzista świata i wielka faworytka w rywalizacji we wspinaczce na czas. Polka nie zawiodła oczekiwań. Co więcej, to był piękny dzień dla oby polskich reprezentantek. Brązowy medal zdobyła bowiem Aleksandra Kałucka.

Paryż 2024: Aleksandra Mirosław ze złotem, Aleksandra Kałucka z brązem

Polska mistrzyni w finale pokonała Chinkę Deng, osiągając czas 6,10 sekundy. Rywalka dała z siebie wszystko, osiągając na ściance rekord życiowy – 6,18 s. Kałucka pokonała za to reprezentantkę Indonezji Sallsabillah. Polka wykręciła wynik 6,53 s. Chwilę wcześniej Kałucka była jeszcze szybsza, w półfinale przegrywając jednak z… Mirosław, w polskiej walce o finał olimpijski. Kałucka pobiła swój rekord życiowy, docierając na górę ścianki z czasem 6,34 s. Mirosław osiągnęła wówczas 6,19 s.

Medale olimpijskie dla Polek wręczyła dwukrotna wicemistrzyni IO, Maja Włoszczowska. Kolarka górska stawała na podium igrzysk w 2008 (Pekin) i 2016 roku. Włoszczowska była specjalistką w rywalizacji w tzw. Cross-country.

Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał po raz pierwszy na IO 2024. To był wyjątkowo wzruszający moment, łez nie kryły zarówno Mirosław, jak i Kałucka.

twitter

Sześć medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie sześć medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji.

Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem.

Polska ma też „wirtualny” krążek, jeszcze niewpisany do oficjalnego dorobku, ale już pewny – patrząc na rywalizację. Mowa o sukcesie pięściarki Julii Szeremety. Polka znalazła się w najlepszej czwórce w kategorii 57 kg. A ponieważ w pięściarstwie walk o brąz nie ma, to polska zawodniczka może się już cieszyć z miejsca na podium IO 2024.

Czytaj też:

Aleksandra Mirosław przeszła do historii. Długo walczyła o spełnienie marzeniaCzytaj też:

Polska chodziarka zastąpiona w trakcie igrzysk. O wszystkim dowiedziała się z mediów