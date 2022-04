Ależ to były bramki! Zobacz najwspanialsze trafienia 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy

PKO BP Ekstraklasa powoli zbliża się do końca. Do rozegrania pozostało jeszcze zaledwie sześć kolejek, a na szczycie tabeli nadal jest ścisk. Lech Poznań, Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin mają po 56 punktów i żadna z drużyn nie może jeszcze powiedzieć, że jest blisko wymarzonego sukcesu. Dla podopiecznych Marka Papszuna i dla Portowców wygranie ligi byłoby pierwszą taką sytuacją w historii ich klubów. Stawka jest więc bardzo wysoka.

Oprócz kibicowania swoim faworytom fani Ekstraklasy bez najmniejszego problemu mogą się delektować między innymi wspaniałymi trafieniami, których co kolejka dostarczają piłkarze naszej rodzimej ligi. 28. kolejka nie była smutnym wyjątkiem pod tym względem.

Wybierz bramkę 28. kolejki. Wspaniałe trafienia piłkarzy Ekstraklasy

Konkurs na najlepszą bramkę kolejki organizuje Canal+ Sport, na którego Facebooku każdy kibic może zagłosować na jednego z trzech wyselekcjonowanych wcześniej goli. Pierwszym z nich jest uderzenie Marca Guala z Jagiellonii Białystok, który potężnym strzałem sprzed pola karnego pokonał bramkarza Radomiaka Radom. Z początku nie do końca było wiadomo, czy gol zostanie uznany, ponieważ futbolówka odbiła się od poprzeczki i wypadła z bramki, ale ostatecznie sędzia wspomagany przez technologię ogłosił, że wszystko było zgodnie z przepisami.

Drugie trafienie wytypowane do głosowania należy do Erika Daniela z Zagłębia Lubin. Czech wykorzystał niedokładne wybicie bramkarza, przejął piłkę i z imponującej odległości przerzucił ją nad głowami wszystkich przeciwników. Wzięta pod uwagę została również bramka Lucasa Podolskiego, który po raz siódmy w tym sezonie trafił dla Górnika Zabrze w Ekstraklasie i jak zawsze zachwycił kibiców swoim potężnym strzałem z lewej nogi. Głosowanie na Facebooku Canal+ Sport trwa do środy, do godziny 12:00.

twitterCzytaj też:

Jerzy Brzęczek wypowiedział się o przyszłości Jakuba Błaszczykowskiego. Trener nie ma wątpliwości