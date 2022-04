Aleksandar Vuković uciął plotki na temat dalszej pracy w Legii Warszawa. Wszystko jest już jasne

Na temat przyszłości Aleksandara Vukovicia i posady trenera Legii Warszawa od wielu tygodni toczą się zażarte dyskusje. Wciąż nie wiadomo bowiem, kto poprowadzi ją w sezonie 2021/22. Tuż po spotkaniu Legii Warszawa z Piastem Gliwice dowiedzieliśmy się jednak, że na pewno nie będzie to Serb.

Aleksandar Vuković odejdzie z Legii Warszawa

– Ten temat wałkowany jest od dłuższego czasu, a moja przyszłość już jest znana. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dla mnie jednak nie jest to teraz istotne, bo ważne są przede wszystkim nadchodzące mecze. Do końca sezonu chcę jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Marzy mi się, by zostawić tę drużynę w zupełnie innej atmosferze i dyspozycji niż w momencie, kiedy ją przejmowałem. To się dla mnie liczy – powiedział Vuković w programie „Liga+ Extra”.

Dotychczas często pisano, iż Serb jest jednym z kandydatów rozważanych przez kierownictwo klubu do dalszego prowadzenia zespołu. Ostatecznie jednak nie znalazł wystarczająco dużo uznania w oczach między innymi Jacka Zielińskiego, czyli dyrektora sportowego Legii Warszawa.

– Mogłem się tego domyślać już wcześniej. Pozostanę trenerem Legii tylko do końca obecnego sezonu i nie chciałbym być dalej wymieniany jako kandydat na szkoleniowca na kolejny sezon, bo taki temat nie istnieje. Odchodzę z Łazienkowskiej wraz z dniem ostatniego meczu ligowego – wyznał pochodzący z Serbii trener.

Kosta Runjaic faworytem do objęcia posady trenera Legii Warszawa

W tej chwili wszystko wskazuje na to, że nowym szkoleniowcem stołecznej drużyny zostanie Kosta Runjaic, który kilka tygodni temu ogłosił odejście z Pogoni Szczecin wraz z końcem obecnego sezonu.

Czytaj też:

Cristiano Ronaldo podzielił się wstrząsającą informacją o śmierci syna