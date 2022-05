Lech Poznań może stracić punkty. Podpowiadamy, kiedy i gdzie oglądać mecz z udziałem Kolejorza

Do końca sezonu PKO Ekstraklasy części drużyn pozostały jeszcze trzy spotkania. Losy mistrzostwa Polski nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Przed 32. kolejką na czele ligowej tabeli znajdowały się dwa zespoły – Raków Częstochowa i Lech Poznań. Obie ekipy zgromadziły po 65 punktów. Kolejorz niespełna tydzień temu przegrał w finale Pucharu Polski. Podopieczni Macieja Skorży z pewnością zrobią wszystko, aby osłodzić sobie tamtą porażkę i zbliżyć się do wywalczenia tytułu. Z kolei rewelacyjnie spisujący się wiosną Piast Gliwice wciąż walczy o europejskie puchary. Zatem nie będzie to łatwa przeprawa dla ekipy ze stolicy Wielkopolski.

Piast Gliwice może postawić się Lechowi Poznań w PKO Ekstraklasie

Drużyna, której trenerem jest Waldemar Fornalik, świetnie radzi sobie w tej rundzie rewanżowej. Piast Gliwice doskoczył do czołówki ligi i dzięki swojej regularności nadal mogą zająć 4. miejsce, gwarantujące grę w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Gliwiczanie znajdują się w rewelacyjnej dyspozycji i mogą pochwalić się znakomitą serią 11 meczów bez porażki na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Co więcej, zwyciężyli w ostatnich czterech ligowych spotkaniach. Po raz ostatni zeszli z boiska pokonani na początku lutego. Jest to jedyna porażka Piasta Gliwice w 2022 roku.

Jak widać, Lecha Poznań czeka ekstremalnie trudne zadanie. Zdobycie kompletu punktów w Gliwicach będzie nie lada sukcesem. Każda strata punktów może sprawić, że sezon, w którym Kolejorz świętuje swoje stulecie, zakończy się ogromnym rozczarowaniem. Piłkarze Macieja Skorży nie przegrali w PKO Ekstraklasie od początku marca, gdy ulegli Rakowowi Częstochowa. Mecz 32. kolejki w Gliwicach zapowiada się więc niezwykle emocjonująco.

Kiedy i o której mecz Piast Gliwice – Lech Poznań? Gdzie można obejrzeć transmisję?

Spotkanie Piast Gliwice – Lech Poznań będzie miało miejsce w niedziele, 8 maja. Początek meczu zaplanowany jest na godzinę 17:30. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić na antenie Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3, a także za pośrednictwem aplikacji Canal+ Online.

