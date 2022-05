Lider Legii Warszawa nie wytrzymał. Zdradził, dlaczego może odejść z klubu

We wtorek, 10 maja polskie media poinformowały, że podczas najbliższego okna transferowego Josue może odejść z Legii Warszawa. Zdaniem dziennikarzy portalu Sport.pl Portugalczyk rozważa taką możliwość. Piłkarz miał otrzymać bowiem ofertę z Hapoelu Beer Szewa. Co ciekawe, to właśnie z tego izraelskiego klubu trafił do ekipy Wojskowych. 31-latek odszedł z zespołu z Izraela w nie najlepszej atmosferze. Jednak teraz mógłby wrócić, ponieważ jego umiejętności piłkarskie bardzo ceni szkoleniowiec Czerwono-białych. Zawodnik postanowił skomentować te doniesienia.

Josue ma żal do działaczy Legii Warszawa

Zdaniem mediów jedną z przyczyn powrotu do Hapoelu Beer Szewa miało być zakończenie współpracy z Aleksandarem Vukoviciem. Piłkarz dobrze dogaduje się z serbskim szkoleniowcem. Portugalczyk miał być też zawiedziony poziomem sportowym ligi oraz stołecznego zespołu. Josue w rozmowie z portalem Legia.net jednak wyraźnie temu zaprzeczył. – To nie jest prawda. Jeśli odejdę z Legii to na pewno nie przez trenera Vukovicia, nie przez kolegów z zespołu ani nie przez poziom sportowy zespołu – powiedział.

31-latek natomiast wskazał inny powód, który mógłby przyczynić się do jego odejścia z Legii Warszawa. – Jeśli już dojdzie do tego, że odejdę, to raczej dlatego, że ani prezes, ani nikt z pionu sportowego nie przedstawił mi propozycji nowej umowy – wypalił nagle Portugalczyk. Tym samym uderzył w Dariusza Mioduskiego oraz pion sportowy warszawskiej drużyny.

Jak ustalili dziennikarze portalu Legia.net obecny dyrektor sportowy Wojskowych Jacek Zieliński spotkał się z agentem Josue, ale nie poruszył tematu przedłużenia umowy, która wygasa wraz z końcem czerwca 2023 roku. W tym sezonie Portugalczyk wystąpił w 42. meczach i zdobył w nich trzy bramki oraz zaliczył 16 asyst.

Czytaj też:

Reprezentant Polski może zaliczyć spadek. Katastrofa coraz bliżej