Legia Warszawa znalazła napastnika. Piłkarz zdobył mistrzostwo Szwajcarii

W tym sezonie Legia Warszawa miała poważane kłopoty i przez długi czas znajdowała się w strefie spadkowej. Ostatecznie Wojskowi pod wodzą Aleksandara Vukovicia zdołali się podnieść i rozgrywki PKO Ekstraklasy zakończą mniej więcej w połowie ligowej tabeli. Mimo to z całą pewnością jest to rozczarowujący rezultat. Dlatego działacze rozpoczęli poszukiwania nowych piłkarzy, którzy mogliby wzmocnić kadrę stołecznego zespołu.

Słoweński napastnik na celowniku Legii Warszawa

Od kilku tygodni media informują, że budżet transferowy Legii Warszawa podczas zbliżającego się okna transferowego będzie niewielki. Wojskowi szukają przede wszystkim zawodników, którzy będą dostępni na zasadzie wolnego agenta. Mistrzowie Polski z poprzedniego roku chcą dokonać tzw. wietrzenia szatni. Z drużyną ze stolicy pożegna się wielu gracz, a jednym z nich będzie czeski napastnik Tomas Pekhart. Umowa 32-letniego reprezentanta naszych południowych sąsiadów wygasa wraz z końcem czerwca 2022 roku.

Według dziennikarza „Przeglądu Sportowego” Łukasza Olkowicza włodarze Legii Warszawa znaleźli już następcę Czecha. Jest nim Blaz Kramer. 25-latek występuje obecnie w szwajcarskim FC Zurych, który został właśnie nowym mistrzem kraju. Słoweniec jednak nie jest kluczową postacią swojego zespołu. W tym sezonie zdobył cztery bramki i zaliczył trzy asysty. Większość z 21. meczów, w których zagrał, rozpoczynał na ławce rezerwowych. W przeszłości grał m.in. w rezerwach VfL Wolfsburg. Co ciekawe, młody napastnik jest zawodnikiem o podobnej charakterystyce do Tomasa Pekharta. Mierzy bowiem 191 cm wzrostu, a do tego jest silny.

Jak poinformował Łukasz Olkowicz w programie „Misja Futbol”, działacze Legii Warszawa rozpoczęli rozmowy z przedstawicielami słoweńskiego piłkarza. Kontrakt Blaza Kramera z FC Zurych już wkrótce przestanie obowiązywać.

