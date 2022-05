Jakub Błaszczykowski przemówił do kibiców Wisły Kraków. Mocne słowa piłkarza

Wiadomo, że po 26 latach Wisła Kraków po raz czwarty w historii opuszcza najlepszą klasę rozgrywkową. Sprawę skomentowały już dziesiątko osób, ale każdy czekał na te parę słów od Jakuba Błaszczykowskiego, który oprócz tego, że wciąż jest graczem Białej Gwiazdy, to jeszcze zasiada w Radzie Nadzorczej klubu.

Kuba Błaszczykowski przemówił do kibiców. Dostał na koniec brawa

– Zdaję sobie z tego sprawę, że konsekwencje przyjdzie mi za to wszystko ponieść i pewnie tak będzie. Chciałem w moim imieniu bardzo serdecznie przeprosić za to wszystko, przez co musicie przechodzić. Jest mi z tym bardzo ciężko, ale zrobię wszystko, wiem, że to nie brzmi dobrze teraz, żeby Wisła wróciła tam, gdzie jest jej miejsce. Zdaję sobie sprawę z tego, że za****łem – powiedział Kuba Błaszczykowski na stadionie przed meczem 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Każde słowo przychodziło mu z trudem.

Wisła Kraków nie spieszy się z obszernymi wyjaśnieniami i przewidywaniami, dotyczącymi przyszłości. Klub opublikował ostatnio oświadczenie, w którym powiadomił, że 13 marca rozpoczną się przygotowania do sezonu w Fortuna 1. Lidze. Tego samego dnia ma odbyć się konferencja prasowa z udziałem władz i właścicieli klubu, którzy przedstawią plan na powrót do Ekstraklasy. „Jednocześnie informujemy, iż władze Klubu prowadzą szeroko zakrojone działania mające na celu stworzenie warunków pozwalających na jak najszybszy powrót pierwszej drużyny do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Trwają również konsultacje z najważniejszymi Sponsorami i Partnerami biznesowymi” – napisano w oświadczeniu.

twitterCzytaj też:

Media: Ruszyła maszyna negocjacyjna. Barcelona przesłała pierwszą ofertę za Roberta Lewandowskiego