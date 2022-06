Lech Poznań szuka następcy Macieja Skorży. Zaskakująca lista kandydatów

Szok i niedowierzanie. Maciej Skorża, który w minionym sezonie zdobył z Lechem Poznań mistrzostwo Polski, postanowił odejść z klubu. W poniedziałkowy wieczór, 6 czerwca Kolejorz wydał specjalny komunikat, w którym wyjaśnił, że jest to decyzja trenera. Media informują, że doświadczony szkoleniowiec zrezygnował z pracy z powodów osobistych. – Nie mogę kontynuować swojej pracy w Kolejorzu. Nie była to łatwa decyzja, ale innej po prostu nie mogłem podjąć – powiedział, cytowany przez klubową stronę.

Maciej Skorża odszedł z Lecha Poznań. Media donoszą o potencjalnych następcach

Działacze próbowali nakłonić Macieja Skorżę za pozostanie w drużynie, jednak nie udało im się go przekonać. Teraz więc stoją przed bardzo trudnym wyzwanie, jakim jest znalezienie godnego następcy. Lech Poznań już za kilka tygodni rozpocznie eliminacje do Ligi Mistrzów. Czasu jest niewiele, a jedną z opcji jest sprowadzenie zagranicznego trenera. W programie „Meczyki LIVE” dziennikarz Tomasz Włodarczyk podał nazwisko jednego z potencjalnych kandydatów. To były szkoleniowiec Legii Warszawa.

– Kiedyś Lech Poznań zastanawiał się nad Henningiem Bergiem, jeśli chodzi o trenera drużyny. Norweg ma doświadczenie gry w pucharach, pracy w dużym polskim klubie. Moim zdaniem ta kandydatura będzie rozpatrywana przez władze Kolejorza. Pasuje do układanki, klub już o nim rozmawiał w przeszłości – powiedział. Po chwili dodał, że wcale niewykluczone jest, że nowym szkoleniowcem zostanie wieloletni asystent Macieja Skorży, czyli Rafał Janas, syna Pawła Janasa.

Podobnie zdania jest portal Interia.pl. Dziennikarze uważają, że szansę na to bardzo duże. Szczególnie że w przeszłości szefowie Kolejorza stawiali na osoby, które nie miały zbyt dużego doświadczenia w roli pierwszego trenera. Sugerując też, że dużym atutem Rafała Janasa jest to, że ten może kontynuować wizję Macieja Skorży.

Czytaj też:

Łukasz Madej ostro o ŁKS-ie: Kompromitacja goniła kompromitację. Pan Salski ma sporo za uszami