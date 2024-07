Reprezentacja Polski wypłynęła nad Sekwanę. Zaskakujący gość w drużynie

Ceremonię otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich uświetniło kilku artystów. Całość robiła spore wrażenie. Pierwszy raz reprezentacje olimpijskie nie prezentowały się na stadionie, lecz na świeżym powietrzu, wypływając łodziami nad Sekwanę. Trzeba było trochę poczekać na naszą drużynę, ale było warto. W pięknej kolorystyce strojów o godzinie 21:28 kamery telewizyjne pokazały reprezentację Polski. Podczas wydarzenia pojawił się jeden spory minus w postaci obfitych opadów deszczu.

Włodarczyk i Zamojski wśród chorążych

Do Paryża udało się 211 polskich sportowców. Ta liczba w ostatnich dniach nieco się zmieniała. Po raz pierwszy w historii w kadrze znajduje się więcej kobiet niż mężczyzn (stosunek liczb 113:98). Oczywiście nie wszyscy byli obecni na ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. Podczas uroczystości nie pojawili się m.in. siatkarze, którzy w sobotę o godzinie 17 rozgrywają pierwszy mecz turnieju przeciwko reprezentacji Egiptu.

Polskie siatkarki natomiast pojawiły się na prezentacji i wyglądały wspaniale, co potwierdzają opinie internautów. Ogółem o strojach polskich sportsmenek mówi się sporo, bo nawiązuję one swoim szykiem do stylu japońskiego. Mowa tutaj o długich kremowych sukienkach z dodatkiem kwiatów. Również kolorystyka nawiązuje nieco do kwiatów z kraju kwitnącej wiśni.

Naszymi chorążymi podczas ceremonii byli Anita Włodarczyk, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem oraz Przemysław Zamojski, koszykarz 3x3. Zamojski również prezentował się okazale, podobnie jak inni panowie w polskiej kadrze – wszyscy ubrali się w pełni na biało. Co ciekawe, na łódce, na której płynęli nasi sportowcy był obecny również znany piosenkarz Dawid Podsiadło. To mogło zaskoczyć kibiców obserwujących transmisję.

Sportowcy spróbują pobić wynik z Tokio

Po rozpoczęciu igrzysk Włodarczyk wraca na krótki czas do Polski, a w Paryżu na dobre rozpocznie się walka o medale w wielu dyscyplinach. Na poprzedniej imprezie czterolecia w Tokio biało-czerwoni zdobyli 14 krążków. Teraz spróbują pobić ten rezultat, ale zadanie do łatwych nie należy.

