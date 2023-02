Marek Papszun zapowiedział rychłe zakończenie kariery. „Taki jest plan”

Marek Papszun jest jedną z ikon nowej ery Rakowa Częstochowa. Klub ze Śląska idzie jak burza w obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy i jest jej bezapelacyjnym liderem, a co za tym idzie, głównym kandydatem do mistrzostwa kraju. Szkoleniowiec często był łączony z objęciem posady selekcjonera reprezentacji Polski. Jak wspominał w wywiadach, jest gotów objąć to stanowisko, jednak wybór padł na Fernando Santosa. Teraz trener Częstochowian wypowiedział się nt. zakończenia swojej kariery.

Marek Papszun nie ma najlepszej opinii o pracy trenera

Choć 48-latek w ostatnich latach zbiera znakomite recenzje jako trener, to zdaje sobie sprawę, że fach ten nie należy do najłatwiejszych. W wywiadzie dla tygodnika „Piłka Nożna” Marek Papszun zdradził, że jakiś czas temu praca mocno odbiła się na jego życiu rodzinnym.

– Satysfakcja z pracy zawodowej to jedno, ale są też rykoszety. Pamiętam dobrze, dlaczego rozpadł się mój pierwszy związek. Staram się wyciągać wnioski. Wiem, że muszę w końcu poświęcić więcej czasu żonie, córce. Wiem, że były zaniedbania. Dlatego staram się dbać o relacje z najbliższymi, a to nie jest łatwe w tym fachu – powiedział szkoleniowiec Rakowa Częstochowa, dodając, że jego głowa jest w ciągłej pracy.

Marek Papszun zapowiedział nagłe zakończenie kariery trenerskiej

Marek Papszun przyznał, że jego kariera może zakończyć się w każdej chwili. Podkreślił też, że jeśli pojawiłaby się korzystna oferta, to byłby skłonny zmienić zdanie i podjąć się nowej pracy.

– Nie precyzując dokładnie daty, podtrzymuję to, co powiedziałem. Taki faktycznie jest plan. Tyle że zawsze może zdarzyć się coś nieoczekiwanego. Nastąpi na przykład tak korzystna konfiguracja, że zwyczajnie szkoda byłoby nie wykorzystać szansy. Dlatego powtarzam: w porozumieniu z żoną, rodziną, podjąłem decyzję o stosunkowo rychłym odejściu z zawodu, ale... zobaczymy, co się wydarzy – podkreślił trener.

