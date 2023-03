Wielkie zmiany w Lechii Gdańsk. Klub wydał oficjalne powiadomienie

W ostatnich tygodniach w PKO BP Ekstraklasie mamy do czynienia z masowym zwalnianiem szkoleniowców. Niedawno ze swoją posadą pożegnał się Barstosch Gaul, którego w Górniku Zabrze zastąpił powracający na to stanowisko Jan Urban. Także w Stali Mielec doszło do roszad, gdzie przez brak zwycięstw podziękowano za współpracę trenerowi Adamowi Majewskiemu. Tym razem do zmian doszło na północy, a dokładnie w Gdańsku.

Marcin Kaczmarek nie jest już trenerem Lechii Gdańsk

Marcin Kaczmarek objął Lechię Gdańsk we wrześniu 2022 roku. W 16 spotkaniach PKO BP Ekstraklasy sześć razy odniósł zwycięstwa, dwa razy zremisował i aż osiem przegrał. Z uwagi na fakt, iż gdańszczanie pod batutą Polaka zajmują dopiero przedostatnie miejsce w ligowej tabeli z 25 punktami na koncie, władze klubu postanowiły podziękować mu za współpracę. Nie wiadomo jeszcze, kto zajmie jego miejsce. Jak poinformowano, wkrótce poznamy nowego szkoleniowca.

„Lechia Gdańsk podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z trenerem Marcinem Kaczmarkiem oraz pozostałymi członkami sztabu szkoleniowego. Dziękujemy za pracę w klubie i życzymy powodzenia w dalszej karierze. O dalszych decyzjach poinformujemy niebawem” – poinformowano w komunikacie.

Zamieszanie w szeregach Lechii Gdańsk

Tym, co jest warte podkreślenia, jest fakt, iż jeszcze kilka dni temu władze Lechii Gdańsk informowały za pośrednictwem Twittera, że doszło do spotkania pierwszej drużyny z Adamem Mandziarą, Arkadiuszem Gerwelem, Piotrem Zejerem oraz Dariuszem Krawczykiem. Omówiono wówczas sprawy dotyczące przyszłości klubu i w tym samym komunikacie podano informację, że sztab oraz drużyna otrzymali pełne wsparcie. Trzy dni później Marcin Kaczmarek został zwolniony.

